疫苗開打出事給保險靠？保險局：兩家正研議責任險

牛津疫苗開打第一天 ，立委賴士葆今（22）日上午在立法院財委會質問，保險有沒有責任險可理賠？保險局局長施瓊華回應，目前正有一、二家產險公司正在規畫這樣的保險。賴士葆再問二周內是否能推出？施瓊華回應，若這一、二公司有送進來，保險局將會用最快速時間來審核，讓相關疫苗責任險可以快點上市。

金管會主委黃天牧則補充強調，保險商品是講求一個機率問題，但他認為衛福部幫國人選的疫苗沒有問題啦。

立委賴士葆上午在財委會上質詢，牛津疫苗已經開打，但國外有出一些意外狀況，但是他說「目前還沒有針對疫苗的責任險，萬一打了疫苗出了事據了解是不賠！」他問，疫苗若出問題，能不能有保險公司給你靠 ？施瓊華透露，目前確實已經有一、二家保險公司正在談這樣的保險，保險局正在處理當中，若這一、二公司有送進來，保險局將會用最快速時間來審核。金管會主委黃天牧則補充強調，保險商品是講求一個機率問題，但他認為衛福部幫國人選的疫苗沒有問題啦。