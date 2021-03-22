快訊

文化界錯愕！二二八烈士湯德章故居被判不具文資身分

樓梯噩夢15年沒出門！「老宅困老人」台灣雙老危機難解

疫苗開打出事給保險靠？保險局：兩家正研議責任險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國民黨立委賴士葆。本報資料照
國民黨立委賴士葆。本報資料照

牛津疫苗開打第一天 ，立委賴士葆今（22）日上午在立法院財委會質問，保險有沒有責任險可理賠？保險局局長施瓊華回應，目前正有一、二家產險公司正在規畫這樣的保險。賴士葆再問二周內是否能推出？施瓊華回應，若這一、二公司有送進來，保險局將會用最快速時間來審核，讓相關疫苗責任險可以快點上市。

金管會主委黃天牧則補充強調，保險商品是講求一個機率問題，但他認為衛福部幫國人選的疫苗沒有問題啦。

立委賴士葆上午在財委會上質詢，牛津疫苗已經開打，但國外有出一些意外狀況，但是他說「目前還沒有針對疫苗的責任險，萬一打了疫苗出了事據了解是不賠！」他問，疫苗若出問題，能不能有保險公司給你靠 ？施瓊華透露，目前確實已經有一、二家保險公司正在談這樣的保險，保險局正在處理當中，若這一、二公司有送進來，保險局將會用最快速時間來審核。金管會主委黃天牧則補充強調，保險商品是講求一個機率問題，但他認為衛福部幫國人選的疫苗沒有問題啦。

保險 疫苗 賴士葆

延伸閱讀

與賴士葆合推內閣制修憲 趙少康：修憲不應為一黨之私

藻礁公投若過　賴士葆：政府至少要讓三接案停工2年

純網路保險要來了！黃天牧：已委外研究6月報告出爐

2大金融併購案 金管會有疑慮

相關新聞

疫苗開打出事給保險靠？保險局：兩家正研議責任險

牛津疫苗開打第一天 ，立委賴士葆今（22）日上午在立法院財委會質問，保險有沒有責任險可理賠？保險局局長施瓊華回應，目前正...

將來銀行恐開不了業？黃天牧：再給他們一點時間

將來銀行總經理劉奕成辭職走人，還沒有正式取得純網銀開業執照就陣前換將，引發市場諸多揣測，包括資安問題等等，引發將來銀行是...

銀行衝消金 找百貨發聯名卡

銀行擴展消金客群不再只靠消金部門或分行行員推廣，放貸銀行和往來的企業做深度合作，也是一種拓展消金客戶模式；第一銀行發行日...

外幣定存利率 衝上10.8％

許多投資人因新台幣升值趨緩，欲將新台幣換外幣，以暫時避開弱勢新台幣，看準市場預期心理，永豐銀行迅速推出外幣定存優惠，且怕...

住宅地震險 投保率不到四成

日本311大地震剛滿十年，台灣位處地震頻繁地帶，但民眾投保住宅地震保險的比率仍不高，金管會今年將針對投保率偏低的縣市加強...

公銀搶市 相中南部消費力

北部地區的百貨業發行聯名卡競爭激烈，公股行庫顯然已錯過與大型連鎖百貨公司合作機會，但近來政府政策鼓勵南北均衡發展，公股行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。