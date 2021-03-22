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新台幣早盤貶1.2分 一度觸及28.475元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（22）日早盤以28.47元兌1美元，貶值0.7分開出；台股早盤也是小開低，不過，新台幣以貶值開出後，一度觸及28.475美元，貶值1.2分。

美股上周五漲跌互見，道瓊工業指數上周五收跌234.33點，科技股為主的那斯達克綜合指數則是收漲0.8%，標準普爾500指數下跌2.36點，跌幅0.06%，費城半導體指數上漲1.2%。

美股上周五有漲有跌，台股今日以16,065.5點開出，下跌4.74點，早盤雖一度小翻紅，但仍不敵賣壓翻黑走低，新台幣早盤也是震盪，以貶值0.7分開出後，一度觸及28.475元兌1美元，貶值1.2分，盤中也曾轉為升值，觸及28.435元兌1美元，升值2.8分。

新台幣 台股

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