將來銀行恐開不了業？黃天牧：再給他們一點時間

將來銀行總經理劉奕成辭職走人，還沒有正式取得純網銀開業執照就陣前換將，引發市場諸多揣測，包括資安問題等等，引發將來銀行是否可能開不了業？金管會主委黃天牧今（22）日上午參加立法院財委會前受訪時表示，希望將來銀行真正讓我們滿意後，才會同意他開業。之前實際查核有些缺失，正在逐一清點，看是不是完成改善。至於總經理劉奕成等重要人物都離職，黃天牧說，會整個了解這家公司尤其是人事更迭後，對未來恐造成的影響，以及未來人事的變化等等，再做最後的決定。

是否可能因一直沒辦法改善後會廢照？黃天牧笑答「不會啦」，但是目前現階段金管會會勘查將來銀行的做法，目前看起來公司內部自己也非常重視這個事情，也花很多努力，來看看他們改善的情況。至於人事上一直沒辦法處理好，黃天牧，大家都會努力取得純網銀執照，再給他們一些時間。銀行局主管則表示，純網銀取得營業執照後照法規需於半年內開業，但是對於取得許可函到獲得執照的時間，目前法規上並沒有規範。

將來銀行人事大地震頻傳，劉奕成上周3月18日驚傳離職，他自2018年11月出任將來銀行籌備處執行長，並於2020年1月經濟部核准登記後擔任總經理職務至今，之前保險事業中心資深副總莊瑞德也離職，近日批踢踢論壇又再掀公司營業爭議。網友爆料該公司在求職網上刊登工程師的徵才訊息，但起薪僅25K至65K，引發熱烈討論。之前外傳將來銀行屢屢無法取得開業執照及人事頻仍，主要是因為資安問題無法符合主管機關的要求。

金管會對於純網銀能否取得執照審查包括2項，包括書面審查與實地查核。後者主要是對書面審查內容，來做實地確認，比如一些能至現場察看的業務，像存放款作業、資訊系統等，藉以了解將來銀行的開業處分情形。銀行局也說，之前對將來銀行辦理實地查核的情形，已從業務作業流程、資訊系統連線、內部制度管理等3個面向，提出了改善建議，