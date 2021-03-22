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投資美元 專家建議定期定額 採自然避險

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

新台幣短期走勢偏弱，但假如4月新台幣被美國財政部列入匯率操縱國名單，恐將升值。銀行主管指出，依照過去經驗，被美國列入匯率操縱國，匯率變質空間縮小，相對升值幅度較大，這也是台灣企業、尤其以出口為導向企業必須要小心的下個警訊。

該銀行董事長說，近期新台幣偏弱，是因市場預估美國經濟轉好，經濟成長率也佳，美元有基本面支撐，美元不至持續弱勢。

但台灣已被美國宣布列入匯率操縱國觀察名單，4月有可能被美列入匯率操縱國，此變動牽動新台幣後市，銀行主管建議，投資人買美元可採取「自然避險」，也就是定期定額分批買進美元，不會全輸、也不會全贏，可得到自然避險功效。

美國每年4月、10月會公布匯率報告，被美國列入匯率操縱國名單，要符合三大條件：對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國GDP比重超過2%，以及至少有六個月進行單邊干預匯率，且淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

去年12月，台灣與美國的雙邊貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）2%，央行去年淨買匯金額達391億美元，占GDP逾5%，等於三項條件全數超標，若美國財政部沒有改變標準，市場推估，台灣恐被列入匯率操縱國。

超標

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