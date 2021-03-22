外幣定存利率 衝上10.8％

許多投資人因新台幣升值趨緩，欲將新台幣換外幣，以暫時避開弱勢新台幣，看準市場預期心理，永豐銀行迅速推出外幣定存優惠，且怕市場氣氛轉變，僅推出7天期，時間壓在4月美國可能公布匯率操縱國名單報告前，一口氣喊出五種外幣高利7天期10.8%優利，向有換外幣需求投資人招手。

新台幣3月初開始，逐步終結升值趨勢，上周五（19日）收在28.46元，3月至19日止，新台幣貶值1.57角、貶幅0.552％。

隨新台幣暫停升值，市場投資人產生投資外幣需求，永豐銀在3月2日推出7天期「換匯優利定存」方案，目的為了推動全新升級的永豐銀線上換匯服務。

此方案必須透過指定線上交易入口，包括MMA金融交易網的換匯優利定存，或行動銀行的換匯優利定存，專案僅到3月31日。

優惠內容為，可使用新台幣、美元、日圓、港幣、歐元、英鎊、瑞士法郎、澳幣、新加坡幣、瑞典幣、加幣、南非幣、紐西蘭幣及人民幣14種幣別，在線上直接兌換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣五種外幣，並同時完成定存，可享7天期10.8%優利。

起存門檻一是，新台幣換匯定存，單筆或單日最高為等值新台幣50萬元；第二，其他外幣換匯定存，單筆金額最高可承作等值新台幣200萬元，單日可承作定存金額無上限。而最低起存金額不同，美元、歐元、澳幣為該外幣幣值1,000元起跳，人民幣5,000元起、日圓10萬。

若投入等值新台幣50萬元至7天期的10.8％外幣定存，換算投資人約可領到逾1,000元的定存利息。

同樣在3月底前，渣打與花旗銀行也有3個月天期高利美元定存方案，渣打銀利率1％、花旗銀為0.8％，兩家外銀都限定新資金，並以自家財富管理等客戶優先，單筆起存門檻略有不同，花旗銀最低3萬美元，渣打銀最低6萬美元。