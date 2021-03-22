銀行衝消金 找百貨發聯名卡

銀行擴展消金客群不再只靠消金部門或分行行員推廣，放貸銀行和往來的企業做深度合作，也是一種拓展消金客戶模式；第一銀行發行日前試營運的高雄義享天地的百貨聯名卡，並瞄準彼此客戶的互相導流，形成消費生態圈，讓一銀可達到獲取新客戶群的營運目標。第一銀行過去因承作企業金融業務，消金客戶群大多來自於企業員工或中小企業主，但國際金融情勢變化，銀行利差甚薄，一銀轉而積極發展消費金融業務，而且策略越來越靈活，近來除了找桃園市政府合作發終身免年費的市民聯名卡，還找上企業客戶義联集團，該集團在北高雄新設百貨公司「義享天地」，一銀發行聯名卡，藉此開拓百貨聯名卡的消金客群。

一銀主管說，在銀行端藉由分行的推廣來辦理百貨聯名卡，藉此將銀行的客戶吸引至義享天地消費；同樣的，在義享天地消費的民眾也能因為辦理聯名卡的業務，讓一銀獲取具消費能力的客群，在雙方互相客戶導流的合作之下，漸漸形成一個消費的生態圈。

一銀主管說，過去銀行消金客戶大多是銀行來自原有企業戶，或是透過分行通路招攬新客，但客戶數成長實在有限，若想要再擴大客群，在策略上找合作對象發行聯名卡，會是最快拓展客群的方法之一。

一銀主管提到，高雄地區的銀行業務因為當地產業特性不同，與北部相比，在消金業務上更需要相關執行經驗的協助，因此一銀在當地組成專門的業務單位協助，預計編制25人以協助相關業務推廣，在南部深耕信用卡業務。

另外，財政部公股小組近年也積極推廣台灣Pay行動支付，北部地區台灣Pay的使用較普及，南部地區滲透率還有努力空間，4月起，該百貨廣場也會啟用台灣Pay的場域體驗，民眾消費屆時也能透過行動支付，體驗便利的消費支付，而台灣Pay也能藉由這個機會達到擴增相關的場域的目標。

第一銀行流通卡目前約為130萬，而有效卡則約78 萬張，在公股行庫中名列前茅，一銀希望在今年底流通卡數能達到150萬張、有效卡90萬張的目標，更期望義享天地聯名卡在一年內達到10萬張的發卡成績。