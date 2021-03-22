民銀發卡 強攻連鎖量販店

我國銀行信用卡發行以民營銀行占市場多數，雖公股銀近年轉戰消金業務，不過百貨與量販聯名卡市場幾乎被民營銀行搶先一步，公股銀則希望透過辦理行銷活動等方式來補足信用卡市場的不足。

銀行發行聯名卡搶攻百貨業市場，看準客戶群的高消費能力，還能藉此擴展個人金融或理財、財富管理等相關業務，事實上，近年來國銀推廣聯名卡合作業務，不再只將焦點放在百貨業，連鎖大型量販店的通路也成為銀行的目標合作對象，像是國泰世華銀行COSTCO聯名卡、玉山銀行家樂福聯名卡、台新大潤發聯名卡等，但從目前連鎖量販店所合作的聯名卡來看，幾乎都被民營銀行搶得先機。

民營銀行搶盡百貨、賣場聯名卡市場，公股銀又該如何因應？公股行庫主管表示，百貨與賣場的信用卡消金業務確實競爭激烈，若以刷卡優惠來看，聯名卡確實能夠提供較為吸睛的優惠，不過，公股銀行雖然少有大型連鎖百貨或量販超市的聯名卡優勢，但也不是完全沒有機會，只要盡可能在其他信用卡上提供相關的配套優惠，或是辦理行銷活動與規劃其他圈攬方式，應可補足先天不良的競爭差距。