公銀搶市 相中南部消費力

北部地區的百貨業發行聯名卡競爭激烈，公股行庫顯然已錯過與大型連鎖百貨公司合作機會，但近來政府政策鼓勵南北均衡發展，公股行庫鎖定南部地區百貨公司，除了開發潛在客戶、擴展消費金融業務外，也期待南部地區的消費力大爆發。

民營銀行發行信用卡的市占一向較高，但公股銀行近來也很積極進攻搶占市場，第一銀行這次的合作對象就是義联集團，該集團在高雄打造的百貨育樂園區「義享天地」，雙方合作發行百貨聯名卡，也開啟了一銀進軍百貨聯名卡市場的第一步。

一銀主管認為，百貨公司的客群有一定的消費能力，加上在疫情期間國人無法出國旅行，轉向國內旅遊就成為民眾的第一選擇，除了本地居民的消費行為外，本國遊客群也可期待，因此相當看好大高雄百貨育樂市場的消費成果。

過去民營銀行爭搶發行大型連鎖百貨公司聯名卡，有的百貨公司就有二家銀行合作聯名卡，像是新光銀行、台新銀行都與新光三越百貨合作聯名卡，而SOGO百貨與國泰世華銀行及遠東銀行合作，美麗華百樂園就與新光銀行、永豐銀行合作，競爭可說是相當激烈。

銀行主管表示，北部為主的百貨公司消費力強，為一級戰區，整體競爭非常激烈，且聯名卡市場也比較飽和，想切入爭取合作機會，較有難度，而南部地區市場相對好進入，雖然消費習慣不同、金額有些差異，不過先行布局，深度發展也算是比較有機會。

公股行庫中的華南銀行也與南部地區的高雄夢時代百貨合作發行聯名信用卡，據了解，該百貨公司最主要的消費力為飲食業消費，華銀主管表示，南北部地區的客群相當不同，在該地區比較之下，整體消費情況確實是比當初預期來得好。