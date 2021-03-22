住宅地震險 投保率不到四成

日本311大地震剛滿十年，台灣位處地震頻繁地帶，但民眾投保住宅地震保險的比率仍不高，金管會今年將針對投保率偏低的縣市加強宣導，其中已繳清房貸或沒有房貸的民眾，最容易忽略投保住宅地震險，也是金管會鎖定加強宣導的對象。

根據住宅地震保險基金最新資料，今年2月底止，投保件數有324萬多件，占全國住宅戶數896萬多戶的比率為36.18%，投保率雖然再度提升，但仍不到四成。

保發中心資料也顯示，2007年住宅地震保險的投保率24%，今年2月底為36.18%，14年來住宅地震保險的投保率，可以說只算緩步成長。

各縣市投保率差異也很大，根據住宅地震保險基金統計，目前投保率偏低的縣市，包括連江縣、雲林、澎湖、台東、屏東等，其中以連江縣投保率最低，僅1.19%。

投保率較高的縣市，大部分都是六都，但投保率排名第一的並非六都，而是新竹的44.35%。

金管會官員表示，持續提升住宅地震保險投保率已列入金管會今年度工作之一，將針對投保率偏低的縣市，以及已繳清房貸或無房貸的民眾加強宣導。

住宅地震保險基金會跟產險公司合作，透過大數據資料加強宣導，例如民眾買房子跟銀行申請房貸時，銀行都會要求投保住宅地震保險，以確保銀行債權，但當民眾繳清銀行貸款後，住宅地震保險可能會跟著「斷保」，忘了繼續投保住宅地震保險的需求。

因此，當保險公司知道投保案件中未來幾個月房貸將繳清時，就可以提醒被保險人別忘了繼續投保住宅地震保險，讓保障可以延續。

除了已繳清房貸的民眾外，如果一開始就沒有透過銀行貸款來買房子的人，因沒有銀行要求投保，也很容易忽略掉可以購買住宅地震保險，增加保障。

官員表示，住宅地震保險，除了基本保險外，保險公司也另外提供不同的附加地震保險商品，供民眾選擇。

基本保險也就是住宅地震基本保險，提供最高150萬元保額保障，以及20元萬臨時住宿費，一年的保費只要1,350元。

但以目前房價來看，150萬元的基本保費可能無法滿足民眾需求，因此，也有人在保了住宅地震基本保險後，會再加保其他的地需保險商品，包括擴大地震保險、超額地震保險、輕損地震保險等，以補強住宅地震基本保險的不足。

這些加保的地震保險商品保障內容，例如不動產的保額、或內部裝潢的保額等，各家保險公司承保內容不同，費率也不一。