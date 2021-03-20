數位理財通／完善支付環境 血拚更便利

民眾全台跑透透、消費玩樂不用攜帶現金，只要拿起手機「嗶」一聲，就能輕鬆完成付款，這就是行動支付時代的便捷體驗；中央銀行致力推動行動支付方案，具體方向包括：推廣行動支付QR Code共通支付標準，以及建置電子支付跨機構共用平台。

央行業務報告指出，為完善國內行動支付環境，央行持續督促財金公司協同銀行推廣QR Code共通支付標準，提供轉帳、繳費、繳稅及購物等服務。上線至今，參加的金融機構計有36家，合作特約商店約16萬家，導入生活帳單及稅單逾6,700項，交易量持續成長。去年交易金額及筆數分別為868億元及2,529萬筆，分別為2019年同期的1.74倍及2.31倍。

另外，現行各電子支付體系並不互通，各電子支付機構（下稱電支機構）多以直連方式與個別金融機構進行交易，形成複雜支付網絡。為利電支機構間及電支機構與銀行間之交易訊息互聯互通，提升整體支付市場效率，央行於2018年責成財金公司建置電子支付跨機構共用平台，除節省業者個別系統介接之建置及維護成本，並可提供商家及消費者更便利的行動支付服務。

央行同時也推動第二階段通用型央行數位貨幣（CBDC）試驗計畫，有鑒於數位創新正在重塑支付服務型態，主要國家央行紛紛投入CBDC研究計畫；央行強調，我國研究進度與國際腳步一致，並未落後歐美日等主要國家，甚至超前部分國家。

央行研究進度為，已於去年6月完成第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」：由央行與學術單位協作，針對隱私保護、效能、安全性、溯源性及強韌性等項目進行評估，發現分散式帳本技術（DLT）未優於現行中心化系統。

自去年9月啟動第二階段通用型CBDC試驗，期程預定二年，並視實際試驗情形及國際發展趨勢，進行滾動檢討。

央行業務報告指出，我國大額支付系統是以中央銀行同業資金調撥清算作業系統（簡稱同資系統）為樞紐，連結國內金融機構，以及主要證券、債券交易與零售支付等結算機構，形成完整之支付清算體系，提供新台幣跨行資金撥轉之最終清算服務。

去年經由同資系統處理的交易金額達505兆元，約為我國GDP的26倍。另在零售支付系統方面，財金公司營運之跨行金融資訊系統（簡稱財金系統），透過央行跨行業務結算擔保專戶（簡稱跨行專戶）之清算資金，逐筆結算各金融機構的跨行支付交易，去年財金系統營運金額達175兆元，營運筆數約9.57億筆。

因應跨行專戶清算資金餘額逐年增加及純網路銀行開業，跨行專戶餘額得抵充存款準備金之比率上限，自8%調升至16%。

央行表示，近年，網路交易快速發展及肺炎疫情驅動電子商務成長動能，我國跨行支付交易量明顯成長，金融機構日終撥存跨行專戶的清算資金餘額隨之提高。另因應純網銀陸續開業，亦有增加清算資金之需求。

央行於今年2月4日將金融機構日終留存跨行專戶餘額得抵充存款準備金之比率上限，由8%提高至16%，以利金融機構撥存更充裕清算資金，促進跨行支付交易24小時順暢運作。