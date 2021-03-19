富邦金再增資現代人壽125億元 持股比提高至77%

看好韓國保險與退休市場發展潛力，富邦金（2881）今（19）日輸入公開資訊觀測站公告斥資4,579.9億韓元（折合新台幣約125億元）參與轉投資南韓現代人壽現金增資，持股比率從原本的62%提高至77%，持續深耕韓國壽險市場，現增預計於今年第3季前完成。

富邦人壽今年元月中旬已代轉投資韓國現代人壽發布將籌資6,080億元計畫，其中就包括此次現金增資與發行1,500億韓元的次順位債，用途主要為強化財務結構及配合公司發展規劃，3月下旬果然正式完成此次現金增資動作，今天富邦人壽正式公告以每股5,000韓元價位，取得富邦現代人壽增資約9,160萬股。

此次現增富邦人壽共投入總交易金額為4,579.9億韓元或等值外幣，以今天台銀賣出牌價計算，折合約新台幣125億元左右。此筆投資金額需待金控董事會與主管機關金管會核准後才能匯出。

富邦人壽於2015年12月首次宣布斥資新台幣約61億元取得韓國現代人壽48%股權及5席董事，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東，當時是國內壽險業唯一成功進軍韓國市場個案。2018年也依比率再增資新台幣40億元，投入金額增至相當於3,640億韓元，當年9月富邦人壽完成增資後，對其持股提高至62%，累計投資現代人壽約4,537億韓元，因此公司更名為「富邦現代生命保險株式會社」（簡稱「富邦現代人壽」）。

今年3月19日再斥125億元參與富邦現代人壽增資案，等於一次就超過前二次合計增資總金額101億元，三次累計投入9,116億韓元，已相當逼近上兆韓元，增資後持有股數達1億7,533萬股，持股比率從62%提高至77%。富邦人壽表示，此次參與現增主要是支持富邦現代人壽業務發展與強化資本結構，資金來源是自有資金。