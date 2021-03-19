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霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響

東洋去年賺9.24億元、EPS 3.72 配現金股利4元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

東洋（4105）今(19)日公告2020年財報，稅後純益9.24億元，每股稅後純益(EPS)3.72元。此外，董事會通過，配發現金股利4元，以今日收盤價69.6元計算，殖利率5.75%。

東洋去年營運表現受兩大因素影響，一是原本來自國際大廠嬌生（Johnson & Johnson）代工的合約，自2020年終止合作，少了3億多元的代工收入；其二則是2020年第2季受到新冠疫情的衝擊，不少醫院管控病人數量，也連帶影響東洋藥品的收入。

不過自去年下半年起，東洋全力衝刺癌症及抗感染等藥物的業績，再加上去年海外訂單小幅成長，公司並新增流感疫苗的銷售業績，帶動去年全年合併營收仍然較2019年小幅成長。

東洋 流感疫苗

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