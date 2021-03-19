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央行延長中小企業融通貸款至今年底
因應疫情，央行去（109）年4月1日開辦中小企業貸款專案融通貸款，協助中小企業取得營運資金，鑒於全球疫情未歇，修正融通期限，展延至今（110）年12月31日，並自即日起生效，以持續協助減輕企業資金成本的負擔。
央行表示，去年新冠疫情爆發，重創中小企業營運，央行推出受疫情影響中小企業專案貸款融通措施，協助中小企業向銀行取得營運所需資金。
實施迄今，金融機構受理金額超逾2600億元，110年1月底本國銀行對中小企業放款年增率達13.9%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。
銀行自去年4月1日至8月9日向央行申請融通案件將於今年3月27日屆期，央行表示，鑒於全球疫情未歇，為持續協助減輕企業資金成本負擔，修正融通期限，屆期得展延至110年12月31日。
同時，銀行於該期間內承作的受疫情影響中小企業專案貸款案件，其適用本行優惠利率期限也得至110年12月31日。
央行表示，未來仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，企業如有營運資金需求，請向金融機構提出貸款申請。籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。
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