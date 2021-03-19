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央行公告 中小企業專案融通飆2600億、延至年底

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
央行。圖／本報資料照片。
央行。圖／本報資料照片。

中央銀行於去年4月1日開辦中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理金額超逾2,600億元，今年年1月底本國銀行對中小企業放款年增率達13.9%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

鑒於全球疫情未歇，已經申請的專案融通貸款企業戶希望可以繼續提供低利資金，降低企業持成本，加以銀行自去年年4月1日至8月9日向本行申請融通案件將於今年3月27日屆期，為持續協助減輕企業資金成本負擔，中央銀行爰修正融通期限，屆期得展延至今年12月31日，並自今（19）日生效。

同時，銀行於該期間內承作之受疫情影響中小企業專案貸款案件，其適用本行優惠利率期限亦得至110年12月31日。

央行指出，仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，企業如有營運資金需求，請向金融機構提出貸款申請。本行籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。

央行去年推出的中小企業貸款專案融通有25家銀行承辦，包括9家公股銀行台銀、兆豐、華銀、彰銀、合庫、第一銀、土銀、台企銀以及輸出入銀行，以及16家民營銀行，中信、新光、永豐、玉山、台新、排北富邦、國泰、日盛、安泰、遠東、聯邦、上海、台中、京城與陽信銀行。

央行官員指出，此波專案雖然延長，但假設專案融通貸款總金額滿額，用完將不會理。

疫情 央行

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