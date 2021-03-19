傳VHQ-KY最大融資主曝險6億 開發金回應了

文創股VHQ-KY（4803）暴雷，傳出最大融資主開發金曝險金額恐逾6億元，對此，開發金（2883）澄清，開發金控、開發資本及凱基銀行均未對VHQ-KY有融資情事，融資VHQ-KY一事並非事實。

文創股VHQ-KY傳出應收帳款暴增、出現上億元資金缺口，且在大陸涉嫌逃漏稅2.8億元等利空消息，此事更傳出開發金為最大融資銀行，曝險金額逾6億元，已向金管會銀行局通報。

不過開發金表示，開發資本子公司所管理的私募股權基金是於2019年投資VHQ-KY的子公司，開發資本子公司就該案整體投資曝險約為美金520萬元（約新台幣1.5億元）。

開發金說，基金管理團隊對所投資的事業均依照基金相關規章進行投資後管理，設有專責人員負責投後管理，主動追蹤並監控本案所投資事業(即VHQ-KY之子公司)營運計畫的執行情形。