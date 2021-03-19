VHQ-KY針對在陸捲入逃漏稅疑雲傳聞 17點開記者會說明

VHQ-KY（4803）針對市場傳聞中國捲入逃漏稅疑雲傳聞，將於下午5點召開記者會說明。市場傳出VHQ遭舉報的金額高達新台幣2.8億元等，今天特別表示，稅務系依法辦理，目前未知悉於中國曾受調查，各環節應符合法規。

VHQ-KY表示，海外公司債整體規劃自109年下半年開始即著手進行，並已取得一定的進度，待整體完成後會於近期依法令公告。依會計政策進行提列備抵損失，但仍嚴格進行應收帳款管理，且相關曾提列之應收帳款亦持續回收當中，整體金流尚屬穩定，並將定期公告更新說明。

另外，受到疫情影響VHQ-KY去年第3季出現5.28億元，單季虧損13.43元，累計前三季虧損金額為8.81億元，每股稅後虧損22.38元。