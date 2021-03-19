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被指逃漏稅及財務缺口 電影後製公司VHQ-KY回應了
電影後製公司VHQ-KY（4803）遭媒體爆料逃漏稅及有大量資金缺口，公司今天發布重訊回應：一、公司稅務依法辦理，目前沒有聽說在中國曾受調查，各環節應符合法規。二、海外公司債整體規劃自去年下半年開始即著手進行，並已取得一定的進度，待整體完成後會於近期依法令公告。三、依會計政策進行提列備抵損失，但仍嚴格進行應收帳款管理，且相關曾提列之應收帳款亦持續回收當中，整體金流尚屬穩定，並將定期公告更新說明。四、對於市場上的不實流言，恐涉及不法，公司已委請萬國法律事務所協助處理後續事宜。
VHQ-KY受到疫情影響，大陸電影市場去年慘淡，該公司去年前三季稅後爆虧8.8億元，每股淨損22.38元。今年前兩月營收1.5億元，年減14.9%。
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