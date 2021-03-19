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KY股又爆雷！開發金通報曝險6億元 金管會將了解
KY股又出包！文創股VHQ-KY（4803）爆雷，最大融資主開發金曝險金額恐逾6億元。金管會表示，已接獲開發金通報，銀行局將進一步了解，有無異常 。
文創股VHQ-KY傳出應收帳款暴增、出現上億元資金缺口，且在大陸涉嫌逃漏稅2.8億元等利空消息。金管會銀行局副局長黃光熙今（19）日指出，最大融資銀行開發金（2883）已向銀行局通報過，銀行局也要求開發金要去仔細了解VHQ-KY的狀況，若有查到任何異樣情形要適時對外說明。
今日外傳台灣上櫃公司VHQ-KY近日在大陸捲入逃漏稅疑雲，遭舉報的金額高達新台幣2.8億元。而在逃稅案背後，有股東發現，公司現金已不足應付1年內將到期的新台幣10億元債務，而其中最大的融資主為「開發金控」（2883），開發金對VHQ-KY的曝險金額超過6億元。
黃光熙上午在參加連線商銀與存保簽約典禮接受媒體訪問時指出，此事因有媒體關注，開發金已向銀行局通報會去了解VHQ-KY的狀況，銀行局也已要求開發金在了解事實狀況後要回報，且若有查到任何異樣情形必須適時對外說明。
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