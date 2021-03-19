第二家純網銀來了！LINE Bank 24日試營運

連線商業銀行（LINE Bank）今（19）日參加中央存款保險簽約典禮，LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank將從3月24日開始試營運，首波開放給LINE集團內部員工，預計最快4月下旬就能正式開放給一般用戶，屆時會推出「小確幸」服務。

黃以孟指出，目前LINE Bank員工數約230名，客服人員大約會有30名。

據悉，LINE Bank上線時，初期會有存款、衍生出來的轉帳、國內跨行提款、跨行轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等業務，其中簽帳金融卡在海外消費時就可使用，同時也會推出定期存款，至於定存利率水準，黃以孟並未透露。

「我們的定存（利率）還不錯啦，到時候就會知道了」，黃以孟說。

至於為何沒有在上線時就發行信用卡，黃以孟說，信用卡需要的準備時間比較長，存款可以和簽帳金融卡綁在一起，每個人都需要一張提款卡，所以會先推出簽帳金融卡。

金管會於2019年開放3家純網銀設立，LINE Bank（連線商業銀行）經中央存款保險公司審核通過成為要保機構，黃以孟今天出席中央存款保險簽約典禮。

LINE Bank將於3月24日開始試營運，剛開始將採邀請制，邀請LINE集團旗下三家公司在台灣員工約700多人參加，之後才會對一般民眾開放。