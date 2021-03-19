股匯雙跌 新台幣早盤貶逾1角、觸及28.433元
新台幣今（19）日早盤以28.35元兌1美元，貶值4.4分開出，台股早盤開低走低，一度大跌逾200點，股匯雙跌，新台幣一度觸及28.433元兌1美元，貶值1.27角。
美股周四收跌，道瓊工業指數收跌153.07點，以32,862.3點作收，跌幅0.5%；那斯達克綜合指數收盤下跌409.03點，收在13,116.17點，跌幅3%；標普500指數下跌58.66點，收在3,915.46點，跌幅1.5%；費城半導體指數重挫4.2%，收在2,976.22點。
美股齊挫低，台股早盤以16,186.46點開出，一度下滑至16,077.05點，大盤指數開低走低，股匯雙跌，新台幣早盤最低觸及28.433元兌1美元，貶值1.27角。
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