2021晨星最佳基金獎 安聯投信勇奪四大獎

「2021晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎」得獎名單公布，作為全球主動式基金與退休資產管理領導品牌的安聯投信，再度勇奪四項大獎，成為今年主動式基金的大贏家。

安聯投信延續2020年的亮眼成績，同樣在主動式基金獎項及團體研究獎部分都有獲獎；而能有這樣的成績，凸顯出安聯投信主動投資、在地研究的優勢，即使在全球歷經2020年疫情的衝擊與挑戰，仍能在這樣機會與風險並存的環境中，做好風險控管、又掌握契機，考驗團隊的操盤能耐。

在主動式基金獎項方面，安聯投信以「安聯收益成長基金-AT累積類股（美元）、「安聯中國策略基金-新台幣與「安聯四季豐收債券組合基金-A類型（累積）-人民幣分別獲得全球多元資產型基金獎、大中華股票型基金獎、全球債券型組合式基金獎等三項大獎。

其中，安聯收益成長基金是三度獲頒晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎、安聯四季豐收債券組合基金則是二度拿下晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎。

在團隊研究獎部分，安聯投信則是拿下2021年「Smart智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎，而也是安聯投信二度獲得「Smart智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎的肯定；此次得獎彰顯安聯投信固定收益團隊透過包括債券組合式基金、債券直投基金以及另類債券等多元策略，中西合璧，在低利率、找收益的環境下，藉由更多元且另類的策略，滿足在地投資人需求。

以這次獲獎的「安聯收益成長基金-AT累積類股（美元）為例，安聯收益成長投資團隊所打造的收益成長策略，以跨越傳統資產配置的創新黃金比例著稱，結合高收益債、成長股和可轉債三強資產，歷經市場多空考驗，更曾榮獲2015《亞洲資產管理雜誌》台灣區最佳創新產品獎。

安聯收益成長投資策略早在2007年問世，先是推出美國境內版，四年後推出國際版以滿足更多需求，2014年引進台灣，2018年更於台灣境內推出台幣、人民幣等幣別。「投資簡單些、波動少一些，同時也可提供相對穩定的配息，不須太過擔憂市場波動」的客戶心聲，為安聯收益成長策略的重要推手。

今年獲獎的安聯中國策略基金之所以勝出，除了彰顯投資團隊的選股智慧與操盤能耐，投資團隊提早看到市場趨勢、並將策略調整為高度聚焦A股的定位，亦為該基金今日的表現埋下種子。

二度拿獎的安聯四季豐收債券組合基金是一檔成立超過十年的老字號基金，歷經市場多空歷練，策略上多空靈活調整，同時搭配避險策略抗震。布局上以債息為先，投資於複合高息債券，降低單一券種風險來源，重視風險控管並採取避險工具，應對債券投資可能面臨信用、利率及匯率風險。