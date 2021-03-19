快訊

西半部空品差！中南部紅害嚴重 老人小孩避免外出

東奧「OlymPIG」風暴：日本廣告鬼才為何歧視自爆？

第24屆金鑽獎公布 安聯投信勇奪四大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

第24四屆傑出基金『金鑽獎』得獎名單公布，安聯投信再度勇奪四項殊榮，成為今年主動式基金的大贏家；其中最為亮眼的就是旗下三檔台股基金延續往年的佳績、全數得獎，再次成為主動式台股基金最大贏家。

在國內基金獎部分，安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金全數入列得獎；在海外基金獎部分，則是由安聯東方入息基金獲頒亞洲太平洋股票(含日本)股票基金大獎，安聯投信於今年金鑽獎共拿下四項大獎。

值得注意的是，安聯台灣科技基金勇奪股票型科技類股大獎，安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金，則同時獲頒股票型一般類股大獎。其中，安聯台灣科技基金是四連霸、連續四年勇奪同一殊榮；安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金則是三連霸、連續第三年拿下同一大獎，成績斐然。

依據第24屆金鑽獎所公布的資料顯示，符合評選標準的國內基金有189檔，海外基金連同國內跨國投資基金總共有1,466檔，最後國內基金組計有五家投信公司所發行的七檔基金得獎；其中，在股票型基金類別部分，共有七檔基金得獎。

安聯投信在國內股票基金類別連續三年勇奪三項大獎，囊括近六成獎項，不但延續往年佳績，繼續成為今年主動式台股基金的最大贏家，也再度彰顯主動選股贏家禁得起多空考驗，再度展現安聯投信主動投資、在地研究的優勢，即使在全球歷經2020年疫情的衝擊與挑戰，仍能在這樣機會與風險並存的環境中，做好風險控管、又掌握契機，考驗團隊的操盤能耐。

安聯投信的台股研究團隊在業界向來有口碑，仰賴基本功和團隊合作，為投資組合做出最佳判斷，是安聯投信台股團隊表現之所以勝出，並且贏得市場投資人青睞的重要關鍵。長年以來，安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股，對於既有且頗具規模的個股，投資團隊也能從全球產業發展脈絡中，尋找更多潛力機會，進而為投資組合建構更多掌握投資契機的彈性。

展望後市，安聯投信表示，主動選股仍是關鍵。科技股看好電動車、AIoT(人工智慧物聯網)、記憶體、高速傳輸及缺貨漲價概念股，傳產股則留意自動化資本支出、電動自行車、製鞋等族群。其中值得注意的是，今年將是電動車元年，一方面來自於續航里數改善的技術提升，更重要的是政策對於碳排放縮減的嚴格要求，預期中國及歐洲兩大車市，未來五年電動車每年將有兩成以上的年複合成長率。

台股 電動車

延伸閱讀

鴻海攜日商 打造電動車馬達

上千企業加入MIH聯盟 鴻海將大啖電動車商機？但還缺這關鍵

長線聚焦AI 掌握成長、循環類股

鴻海砸百億 衝刺電動車

相關新聞

央行利率連四凍 上修GDP增幅

中央銀行昨（18）日召開今年首場理監事會議，總裁楊金龍宣布貼放利率「連四凍」，維持1.125%的歷史新低，同時也上調今年...

開放純網路保險 露出曙光

台灣有機會迎接純網路保險時代來臨，金管會主委黃天牧昨（18）日在立法院財委會受訪時首度透露，他已請保險局6、7月提出可行...

第24屆金鑽獎公布 安聯投信勇奪四大獎

第24四屆傑出基金『金鑽獎』得獎名單公布，安聯投信再度勇奪四項殊榮，成為今年主動式基金的大贏家；其中最為亮眼的就是旗下三...

5年1.1億 「玉山學術獎」擴大推動

為鼓勵卓越研究，躍升國際舞台，玉山金控昨召開「玉山學術獎」記者會，攜手十一所指標性大學商管學院─台大管理學院、政大商學院...

將來銀行審照 陣前換將

純網銀「將來銀行」還未拿到營業執照開業，高層人事就頻頻換人，繼保險業務大將莊瑞德上月才被挖角，昨天召開臨時董事會再爆震撼...

央行利率連4凍 經濟成長上修

國內經濟穩健成長但無過熱，中央銀行昨召開第一季理監事聯席會議，決議政策利率「連四凍」，重貼現率維持百分之一點一二五的歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。