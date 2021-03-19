第24屆金鑽獎公布 安聯投信勇奪四大獎

第24四屆傑出基金『金鑽獎』得獎名單公布，安聯投信再度勇奪四項殊榮，成為今年主動式基金的大贏家；其中最為亮眼的就是旗下三檔台股基金延續往年的佳績、全數得獎，再次成為主動式台股基金最大贏家。

在國內基金獎部分，安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金全數入列得獎；在海外基金獎部分，則是由安聯東方入息基金獲頒亞洲太平洋股票(含日本)股票基金大獎，安聯投信於今年金鑽獎共拿下四項大獎。

值得注意的是，安聯台灣科技基金勇奪股票型科技類股大獎，安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金，則同時獲頒股票型一般類股大獎。其中，安聯台灣科技基金是四連霸、連續四年勇奪同一殊榮；安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金則是三連霸、連續第三年拿下同一大獎，成績斐然。

依據第24屆金鑽獎所公布的資料顯示，符合評選標準的國內基金有189檔，海外基金連同國內跨國投資基金總共有1,466檔，最後國內基金組計有五家投信公司所發行的七檔基金得獎；其中，在股票型基金類別部分，共有七檔基金得獎。

安聯投信在國內股票基金類別連續三年勇奪三項大獎，囊括近六成獎項，不但延續往年佳績，繼續成為今年主動式台股基金的最大贏家，也再度彰顯主動選股贏家禁得起多空考驗，再度展現安聯投信主動投資、在地研究的優勢，即使在全球歷經2020年疫情的衝擊與挑戰，仍能在這樣機會與風險並存的環境中，做好風險控管、又掌握契機，考驗團隊的操盤能耐。

安聯投信的台股研究團隊在業界向來有口碑，仰賴基本功和團隊合作，為投資組合做出最佳判斷，是安聯投信台股團隊表現之所以勝出，並且贏得市場投資人青睞的重要關鍵。長年以來，安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股，對於既有且頗具規模的個股，投資團隊也能從全球產業發展脈絡中，尋找更多潛力機會，進而為投資組合建構更多掌握投資契機的彈性。

展望後市，安聯投信表示，主動選股仍是關鍵。科技股看好電動車、AIoT(人工智慧物聯網)、記憶體、高速傳輸及缺貨漲價概念股，傳產股則留意自動化資本支出、電動自行車、製鞋等族群。其中值得注意的是，今年將是電動車元年，一方面來自於續航里數改善的技術提升，更重要的是政策對於碳排放縮減的嚴格要求，預期中國及歐洲兩大車市，未來五年電動車每年將有兩成以上的年複合成長率。