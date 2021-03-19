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傑出基金《金鑽獎》公布 國泰投信榮獲四大獎肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信共同基金及ETF榮獲《金鑽獎》四大獎肯定，國泰投信總經理張雍川親自到場並開心高舉獎盃合影。（國泰投信／提供）
國泰投信共同基金及ETF榮獲《金鑽獎》四大獎肯定，國泰投信總經理張雍川親自到場並開心高舉獎盃合影。（國泰投信／提供）

第24屆傑出基金《金鑽獎》得獎名單公布，國泰投信一舉摘下四大獎，ETF基金獎中，國泰臺灣加權反1 ETF(00664R)、國泰5Y+新興債(00726B)分別獲得「股票ETF-反向型(單日反向一倍)」、「固定收益ETF-新興市場債券」大獎；海外基金獎中，國泰全球積極組合基金第四度勇奪「跨國投資組合型平衡型基金｣大獎，國泰豐益債券組合基金也拿下「跨國投資組合型債券型基金｣獎殊榮。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰投信身為國內第一大資產管理公司，享有橫跨亞洲、美洲及歐洲的資產管理平台資源，在研究分析及趨勢掌握上皆能即時洞察整合，加上公司在地擁有專業的投研團隊，除了有操盤穩健的主動式基金團隊，亦有精通量化與指數投資的ETF團隊，近五年來，開始推出ETF，且屢屢引領業界推出融合在地且接軌國際的趨勢產品，如5G、ESG概念等，透過產品多元化及堅強的操盤實力，滿足投資大眾需求，而這正是公司得以不斷獲獎關鍵。

張雍川指出，國泰投信投研團隊總是看準趨勢、領先業界，產品設計上，去(2020)年上半年發行的國泰網路資安ETF(00875)，為亞洲首檔看準網路防駭商機需求所推出的ETF；下半年更推出台灣第一檔結合「ESG+高息股」概念的國泰永續高股息ETF(00878)，以及國內第一檔100%正港鎖定台灣5G國家隊的國泰台灣5G+ ETF(00881)，截至今年2月底，00881規模已逾新台幣368億元、00878規模達新台幣160億元，雙雙躍居台灣最大的5G ETF、ESG ETF；至於本次獲獎的國泰5Y+新興債ETF(00726B)，成立3年來規模逾新台幣449億元，長期獲民眾青睞。

展望未來，國泰投信持續以責任投資的角度出發，用心管理每位投資人託付的資產，以追求長期且穩健的績效為目標，期許打造為資產增值及永續發展並進的金融業典範，協助民眾完善投資理財，善盡資產管理業者的職責。

國泰 ETF

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