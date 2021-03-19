證券單位「F4」 保留盈餘900億

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

台股強強滾，帶動證券周邊單位「F4」台灣證交所、櫃買中心（財團法人）、集保中心、期交所累計保留盈餘高逾900億元，金額相當驚人，金管會主委黃天牧昨（18）日在立法院回應立委質詢表示，有打算動用該筆盈餘，無論是公益性使用或是幫助資本市場改革發展，目前請證期局研議處理。

立委曾銘宗昨日上午表示，KY公司頻爆雷，但投資人保護一年經費只有1億元，金融評議中心預算一年也只有1.4億元，證券F4卻坐擁900億元保留盈餘，放在那裡不如好好做公益，應請四大公司撥錢強化投資人保護，並由證交所專案報告。

黃天牧說，之前提撥四大證券周邊單位比例在投資人保護上，因去年、前年盈餘都不錯，已請四大機構了解，盈餘如何用在更多公共議題，這部分不限投保中心，可能對資本市場發展有幫助的一些想法。這些盈餘運用除了公益性外，能有協助資本市場發展的措施，請證期局去討論。也要兼顧這四家很多都是公司組織，有一些股東利益要去照顧。大家都很關心未來盈餘用途要有更妥適的運用。

在前主委顧立雄時代，立委曾銘宗也曾提過「證券F4」是獨占事業，沒有競爭對手，若達一定獲利，就應該調降手續費，回饋獲利給投資人。以台灣證交所為例，民股比重56.92%，期交所民股比重更達88.26%，當時曾銘宗曾提及若「證券F4」有超額獲利，就應要回饋給投資大眾，據了解，券商配合意願低。

另也有券商希望證交所加強「補助」，例如推動逐筆交易補助採差異化等。

據證期局統計，截至2020年半年報顯示，目前證交所保留盈餘為454.38億元，集保中心為207.42億元、期交所有209.16億元，櫃買中心因非公司而是財團法人，只有2019年資料，基金數字是57.03億元。

證交所

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