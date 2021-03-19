純網銀國家隊人事大地震 將來銀行總座劉奕成閃辭

純網銀國家隊將來銀行再傳人事大地震。在未取得營業執照前，將來銀行先是保險大將莊瑞德跳槽，昨（18）日就連總經理劉奕成也閃辭，對此，將來銀行證實，總經理劉奕成因個人生涯規劃，已向董事會請辭。

金管會表示，銀行經理人是核發營業執照重要審查要件之一，會向將來銀了解人事異動原因，視情況不排除請董事長來說明，並要求盡速提報新總經理人選。針對空缺的總經理一職，將來銀行也表示，繼任人選要由董事會評估，在人選確定前，將暫時由董事長鍾福貴兼任。

市場指出，雖然將來銀行較另外兩家純網銀晚開業，但主要原因是資訊系統建置比其他兩家純網銀晚了12至15個月，此外，內部也對資訊安全極為重視，並保留適度的彈性，未來開業後，其中一項業務亮點，就是可用自己的手機號碼，或其他具紀念意義號碼設為帳號。

將來銀行昨日表示，劉奕成於2018年11月出任將來銀行籌備處執行長，並於2020年1月，將來銀行取得經濟部核准設立登記後任總經理一職。對於劉奕成的生涯規劃，將來銀行表示尊重與支持，也衷心感謝劉奕成於服務期間貢獻心力。

國內有三家純網銀，僅剩將來銀行尚未取得營業執照，昨日驚傳陣前換將，引起市場議論。據了解，劉奕成辭職後，將來銀行的高層人事，將回歸董事長由最大股東中華電信主導的模式運作，同時也會在金融圈裡尋覓新總座人選。

上月底，將來銀行核心成員、保險大將莊瑞德率先辭職，跳槽和泰產險，令業界大為震撼，沒想到不到一個月，又驚傳總經理去職。

據悉，面對最早開業的樂天銀行及本月初取得營業執照的連線銀行（LINE Bank），使將來銀行高層承受極大壓力。