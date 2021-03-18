台壽董事會通過增資大陸君龍人壽 總額人民幣3.5億元

中信金控（2891）子公司台灣人壽今(18)日董事會通過將按持股比率，參與大陸的君龍人壽現金增資案，金額為人民幣3.5億元。

君龍人壽為台灣人壽與大陸地區廈門建發集團有限公司合資的保險公司，雙方各持股50%，君龍人壽本次現金增資人民幣7億元，由台灣人壽與建發集團各別一次性投入人民幣3.5億元，以厚實君龍人壽資本，擴大業務發展。

這項增資案將呈報金管會保險局與經濟部投資審議委員會審議，待核可後送大陸地區銀行保險監督管理委員會審議通過，才進行後續增資計畫。

台灣人壽表示，大陸地區GDP不斷攀升，但人身保險業滲透度只有3.3%仍較亞洲平均水準為低，顯示保險業未來成長幅度可期。

君龍人壽在2016年加入中信金控後，台灣人壽與建發集團攜手強化君龍人壽財務體質，已於2016年及2020年進行兩次增資君龍人壽，並對於君龍人壽的營運，挹注台灣人壽與建發集團雙方的優勢，致力於提升經營績效。

君龍人壽於2020年繳出亮眼的成績單，獲利人民幣1,200萬元，其保費收入及業務員部隊人數皆翻倍成長，有鑒於此，台灣人壽與建發集團皆對於君龍人壽未來的發展深具信心，因此，2021年再行增資。

君龍人壽將聚焦於價值型業務的成長，並打造保險商品結合醫療健康管理平臺的競爭優勢，以達成君龍人壽「讓更多人，過上更健康的生活」的宗旨，期許成為福建地區首屈一指的保險公司。

台灣人壽以實際行動表示對君龍人壽的重視及看好大陸地區保險業的發展前景，將在台深耕70餘年的壽險管理經驗傳承至大陸市場，更與建發集團達成一致的營運目標及經營策略，展現發展大陸地區保險業的決心。