凱基證奪兩項財管大獎

隨著金融環境的變革，凱基證券緊抓金融科技與服務升級浪潮，從客戶的理財需求出發，成功成為客戶的最佳「財富管理券商」，在《財訊2021年財富管理大獎》，一舉囊括「最佳財富增值獎」及「最佳客戶推薦獎」二項大獎。

凱基證券表示，這證明凱基證券的專業服務團隊與客戶需求導向二大特色，以及提供客戶健全的資產配置的專業服務，獲得消費者及財經媒體的高度肯定。

「為客戶提供量身打造的專業服務」是凱基證券財富管理團隊的重要使命，團隊擁有強大的數位金融服務能力，運用專業的模組化系統，進行商品量化與質化剖析，並結合大數據等科學資料分析，找出真正符合客戶需求的產品，進行資產配置與分散投資風險，達到財富穩健增長的理財目標。

同時，運用券商優勢，提供有別於銀行的多元產品，例如透過「雙向借券、不限用途借貸」等業務，創造差異化財富管理服務，有效提升資產效益，亦是本次獲得「最佳財富增值獎」的關鍵之一。

凱基證券強調，客戶經營是長久的互動，而非只是以營利為目的，創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。凱基證券將秉持「為你思考，做得更好」的精神，定期運用系統檢視客戶的投資組合，與客戶討論資產配置比例，珍視每位信任凱基證券的客戶，致力提供最專業、最適切的全方位金融理財服務。