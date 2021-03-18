中信金MA甄選直播明登場 3位總經理解密甄選秘笈

金控人才招募祭到來！為因應疫情，中信金二月啟動線上徵才博覽會，累計互動人次突破百萬，明晚間7時迎來系列最終場，將由中信金總經理吳一揆、中信銀行總經理陳佳文及台壽總經理莊中慶，共同分享金控整體策略、子公司發展藍圖、人才需求特質等面試必考題。

中信金表示，每年爆滿的「儲備幹部MA總部說明會」因疫情關係改以網路直播形式舉行，自3月3日起一連直播4場，最終場「中信MA甄選大補帖」活動中，吳一揆、陳佳文、莊中慶三位總經理將傳授甄選秘笈，更安排3位尚在培訓階段的MA學長姊，分享產業資訊收集訣竅、面試技巧，以及如何準備專業簡報等攻略，播出時招募團隊也將提供線上即時諮詢。

中信金表示，今年活動開跑前首次調查求職者最感興趣的內容，近2000份問卷顯示，30%求職者希望由培訓中MA分享實際工作與輪調內容、25%求職者希望了解各組MA需求特質、18%則希望能學習錄取者的甄選準備經驗。

因此線上說明會集結九大招募組別的MA經驗分享，並開放直播聊天室，為求職者逐一解惑，系列說明會至今出席人數已破千人，是往年傳統實體說明會參與人數的三倍，更有來自美國、歐洲、新加坡等地的海外求職者跨越地區限制踴躍參與。

中信金控今年一共推出MA、僑外人才、法金信用分析人員、科技金融人才、暑期實習等五大招募計畫。其中MA計畫今年開放九大組別，預計招募逾50人。中信金也深入校園，前進台大、政大等學校，舉辦4場實體校園說明會，由主管及MA學長姊分享自身職涯經驗。