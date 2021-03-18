中信金MA甄選 三位總座明晚直播傳授秘笈

中信金控（2891）人才招募壓軸活動登場，明(19)日晚間7時將舉行系列最終場「中信MA甄選大補帖」，邀請中信金控總經理吳一揆、子公司中國信託商業銀行總經理陳佳文、台灣人壽保險公司總經理莊中慶，共同分享金控整體策略、子公司發展藍圖、人才需求特質等面試必考題。

中信金控不受疫情影響，讓海內外求職者全方位掌握職缺資訊，今年2月啟動線上徵才博覽會，累計互動人次突破百萬，每年爆滿的「儲備幹部(Management Associate, MA)總部說明會」因疫情關係改以網路直播形式舉行，本(3)月3日起一連直播四場。

最終場中信MA甄選大補帖，將由吳一揆、陳佳文、莊中慶三位總經理，傳授甄選秘笈，另將安排三位尚在培訓階段的MA學長姊，分享產業資訊收集訣竅、面試技巧，以及如何準備專業簡報等攻略，播出時招募團隊也將提供線上即時諮詢，歡迎今年有意願挑戰MA甄選的求職者上線參與。

中信金控人才招募計畫不斷進化，今年活動開跑前首次調查求職者最感興趣的內容，近2,000份問卷顯示，30%求職者希望由培訓中MA分享實際工作與輪調內容、25%求職者希望了解各組MA需求特質、18%則希望能學習錄取者的甄選準備經驗。

線上說明會集結九大招募組別的MA經驗分享，並開放直播聊天室，為求職者逐一解惑，系列說明會至今出席人數已破千人，是往年傳統實體說明會參與人數的三倍，更有來自美國、歐洲、新加坡等地的海外求職者跨越地區限制踴躍參與。

隨著金融產業脈動求新求變，中信金控今年一共推出MA、僑外人才、法金信用分析人員、科技金融人才、暑期實習等五大招募計畫，搭配八場直播、12支影片、專訪文章、社群貼文，懶人包與時下正夯的Podcast分享。

除了多元線上宣傳，中信金控也深入校園，前進台灣大學、政治大學等學校，舉辦四場實體校園說明會，由主管及MA學長姊分享自身職涯經驗，場場報名秒殺。加上線上宣傳參與人次，近兩個月以來互動人次累計突破百萬，求職者對中信金控人才招募活動迴響熱烈。

中信金控MA計畫迄今邁入第18屆，今年開放九大組別，預計招募逾50人，歡迎積極主動、有跨界思考特質、中英文流利或通曉日語或東南亞語系人才前來挑戰。收件截止日為2021年3月24日，更多相關資訊請到中國信託人才招募網careers.ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook、Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋「CTBC Bank」。