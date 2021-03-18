央行加重打炒房 金管會專案金檢剩2家銀行

央行今舉行理監事會，加碼祭出第二波信用管制措施。金管會表示，將配合央行納入不動產專案金檢與一般金檢的重點中，尤其不動產專案金檢還剩2家，將依照央行新措施作為檢查重點。

在央行去年12月宣布第一波信用管制措施時，金管會當時也同步宣布，將啟動不動產專案金檢，針對不動產授信較多的10家銀行進行專案金檢。

金管會表示，目前不動產專案金檢的10家銀行中，已經檢查完8家、還有2家銀行未檢查完，配合央行第二波信用管制措施3月19日上路，剩下還沒檢查的2家銀行，將配合央行依照新的第二波信用管制措施重點進行檢查。

金管會也表示，央行第二波信用管制措施實施後，後續不管是不動產專案檢查與一般檢查，都會將央行新措施納入重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。