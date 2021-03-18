快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

助長遠發展 台新銀股代業務分割移轉台新證

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

台新銀行與台新證券今(18)日分別召開董事會，通過台新銀行股務代理業務分割移轉至台新證券，由台新證券概括承受相關權利義務，目前暫定基準日為今(2021)年7月26日。

台新金控總經理林維俊表示，目前國內中大型券商多數皆有經營股務代理業務，並與承銷、經紀業務結合為客戶提供整合性服務，為利證券子公司的營業項目更趨多元、完整，以助長遠的發展，所以將台新銀行所經營的股務代理業務透過分割讓與予台新證券。

台新銀行在2009年受讓前台証證券的股代業務，目前服務的發行公司家數及股東人數在業界均名列前茅。該業務將採分割讓與的方式移轉予台新證券，包括對外所簽訂契約、作業系統、業務團隊等均將由台新證券概括承受，該業務移轉對既有客戶的服務將可無縫接軌。

此舉除了客戶權益的維護外，台新金控也特別重視員工的照顧，既有股代業務團隊將全數留任台新證券，年資及福利均不會受到任何影響。

台新證券近幾年成長迅速，已擠身國內中型券商，並積極往大型券商發展，除承銷業務持續位居業界領先群外，經紀業務的市佔也是屢創新高。台新證券在承接台新銀行股代業務後，透過承銷、股代、經紀等業務相互搭配整合，將可為客戶提供更迅速的專業服務，並預期可進一步促成獲利動能的增長。

台新金控 銀行股 作業系統

延伸閱讀

最佳財富管理 台新銀行四連霸

經濟升溫…REITs展望佳 投信喊低接

籃球／看田壘一路變壘哥 謝玉娟：盼他在高雄當教練

2大金融併購案 金管會有疑慮

相關新聞

將來銀行：總座劉奕成因個人生涯規劃請辭

將來銀行今（18）日公布高層人事案，總經理劉奕成先生因個人生涯規劃，正式向董事會提出請辭。

央行加重打炒房 金管會專案金檢剩2家銀行

央行今舉行理監事會，加碼祭出第二波信用管制措施。金管會表示，將配合央行納入不動產專案金檢與一般金檢的重點中，尤其不動產專...

還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此...

新壽將調高台北站前摩天樓租金至每坪2,800元 漲幅7.7%

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去年第4季法說會，新光金發言人徐順鋆資深副總表示，新光人壽持有的台北站前新光摩天...

將來銀行人事地震！傳劉奕成請辭將來銀行總經理一職

純網銀國家隊再傳人事大地震，將來銀行在未取得營業執照前，先是保險大將莊瑞德跳槽，今日傳出將來銀行總經理劉奕成本周也閃辭，...

新光金法說：新壽今年不動產租金收入上衝至50億

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去(2020)年第4季法說會，新光金副總經理李超儒簡報時，揭露核心子公司新光人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。