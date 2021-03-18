央行續凍息！星展集團馬鐵英：台灣GDP有望衝至5%

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（18）日就央行最新理監事會議利率政策之及時評論，指出央行凍息符合市場預期，不過星展集團認為，台灣2021全年GDP成長率達到4%以上的機率很高，甚至有望衝至5%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行今日維持基準利率不變的決定符合市場普遍預期。從總體經濟的角度來看，台灣雖然具備升息的條件，但暫且沒有升息的迫切性。由於全球經濟復甦以及半導體產業供不應求，1至2月的貿易、產出、投資相關數據均保持强勁；就業與消費的表現也持續改善。

物價方面，通貨膨脹風險開始升溫，不過仍處於可接受的範圍。受國際市場石油、金屬等大宗商品價格上漲的影響，CPI商品項目的年增率已經開始出現上揚跡象。不過，由於薪資成長穩定，且房價的上漲未明顯傳導至租金市場，所以CPI服務類項目的增幅有限。星展估計台灣全年通貨膨脹率仍可控制在1%左右，不至於升破2%。

未來央行升息的時間點可能取決於消費者物價CPI的增幅、美國聯準會貨幣政策正常化的時間表，以及國際資本流動與匯率走向。