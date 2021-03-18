快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

央行續凍息！星展集團馬鐵英：台灣GDP有望衝至5%

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（18）日就央行最新理監事會議利率政策之及時評論，指出央行凍息符合市場預期，不過星展集團認為，台灣2021全年GDP成長率達到4%以上的機率很高，甚至有望衝至5%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行今日維持基準利率不變的決定符合市場普遍預期。從總體經濟的角度來看，台灣雖然具備升息的條件，但暫且沒有升息的迫切性。由於全球經濟復甦以及半導體產業供不應求，1至2月的貿易、產出、投資相關數據均保持强勁；就業與消費的表現也持續改善。

物價方面，通貨膨脹風險開始升溫，不過仍處於可接受的範圍。受國際市場石油、金屬等大宗商品價格上漲的影響，CPI商品項目的年增率已經開始出現上揚跡象。不過，由於薪資成長穩定，且房價的上漲未明顯傳導至租金市場，所以CPI服務類項目的增幅有限。星展估計台灣全年通貨膨脹率仍可控制在1%左右，不至於升破2%。

未來央行升息的時間點可能取決於消費者物價CPI的增幅、美國聯準會貨幣政策正常化的時間表，以及國際資本流動與匯率走向。

央行 升息 美國聯準會

延伸閱讀

四張圖看懂：台灣GDP「坐4望5」的真相

2月同比下降0.1% 北京CPI連兩月負增長

豬肉降價等影響 大陸2月CPI年減0.2%

大陸通膨符合預期 3月CPI有望轉正

相關新聞

將來銀行：總座劉奕成因個人生涯規劃請辭

將來銀行今（18）日公布高層人事案，總經理劉奕成先生因個人生涯規劃，正式向董事會提出請辭。

央行加重打炒房 金管會專案金檢剩2家銀行

央行今舉行理監事會，加碼祭出第二波信用管制措施。金管會表示，將配合央行納入不動產專案金檢與一般金檢的重點中，尤其不動產專...

還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此...

新壽將調高台北站前摩天樓租金至每坪2,800元 漲幅7.7%

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去年第4季法說會，新光金發言人徐順鋆資深副總表示，新光人壽持有的台北站前新光摩天...

將來銀行人事地震！傳劉奕成請辭將來銀行總經理一職

純網銀國家隊再傳人事大地震，將來銀行在未取得營業執照前，先是保險大將莊瑞德跳槽，今日傳出將來銀行總經理劉奕成本周也閃辭，...

新光金法說：新壽今年不動產租金收入上衝至50億

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去(2020)年第4季法說會，新光金副總經理李超儒簡報時，揭露核心子公司新光人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。