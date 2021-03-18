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五年投1.1億 玉山金攜11所指標性大學推「玉山學術獎」

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
左起為中興謝焸君院長、臺科大周子銓院長、中正張碩毅院長、陽明交大鍾惠民院長、政大吳安妮教授、清大丘宏昌前副院長、臺大廖珮真教授、臺大胡星陽院長、玉山金控陳美滿總經理、玉山銀行黃男州董事長、中央大學周景揚校長、玉山銀行陳茂欽總經理、政大蔡維奇院長、成大黃宇翔院長、中央許秉瑜院長、中山黃三益院長、臺北大池祥麟院長共同合影。 圖／玉山金控提供
左起為中興謝焸君院長、臺科大周子銓院長、中正張碩毅院長、陽明交大鍾惠民院長、政大吳安妮教授、清大丘宏昌前副院長、臺大廖珮真教授、臺大胡星陽院長、玉山金控陳美滿總經理、玉山銀行黃男州董事長、中央大學周景揚校長、玉山銀行陳茂欽總經理、政大蔡維奇院長、成大黃宇翔院長、中央許秉瑜院長、中山黃三益院長、臺北大池祥麟院長共同合影。 圖／玉山金控提供

為鼓勵卓越研究，躍升國際舞台，玉山金控（2884）於今(18)日召開「玉山學術獎」記者會，攜手國內11所指標性大學商管學院–臺大管理學院、政大商學院、清大科技管理學院、陽明交大管理學院、成大管理學院、中央管理學院、中山管理學院、臺北大學商學院、中興管理學院、中正管理學院以及臺科大管理學院，共同擴大推動玉山學術獎，提供5年總計最高新台幣1.1億元，鼓勵教授於世界頂尖期刊發表研究成果。

玉山銀行董事長黃男州表示，人才是國家競爭力的領先指標，也是關鍵指標，自2010年成立玉山學術獎，10年來，共有39位教授獲獎，著作發表於《Journal of Financial Economics》、《Information Systems Research》、《The Accounting Review》、《Journal of Marketing》、《Management Science》等11本世界頂尖期刊，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理，更創下台灣學者首度發表部分國際頂尖期刊的紀錄，展現了豐碩的研究成果。深心期許玉山學術獎的第3個5年，發揮更大的影響力，協助更多傑出教師站上國際學術舞台。

臺灣大學財務長廖珮真特聘教授、也是2度玉山學術獎得主，肯定玉山學術獎給了自己很大的激勵作用，在2016年自己第一次得獎之前，臺大已有10位老師獲獎，於是立下「有為者亦若是」的目標，希望能向這些老師們看齊。這次將玉山學術獎擴大到11所大學，相信這種正向激勵的作用，能鼓勵更多學者做出世界級的研究，讓台灣管理領域的研究實力邁向巔峰，像玉山的高度一樣，被全世界看見。

3度玉山學術獎得主政治大學會計系吳安妮講座教授表示，玉山金控以長遠且利他的眼光及行動設立「玉山學術獎」，對於培育高端學術研究人才貢獻卓著，大幅提升台灣的國際學術競爭力。研究之路艱難困苦，榮獲此獎猶如春風送暖，衷心感謝及感恩。2020年，國際頂尖期刊《The Accounting Review》刊登了吳安妮教授的論文，是該期刊首度刊登台灣管理會計之研究。

玉山長期以實際的行動支持各領域關鍵人才，透過MOOC數位課程、AI人工智慧挑戰賽、玉山AI暨金融科技研發中心、培育傑出人才獎學金、國際大師論壇等，推動聯合國永續發展目標SDG 4「Quality Education」，期望達到公平及高品質的教育，提倡終身學習。未來將持續攜手各大名校，建構更具質量的產學合作成果，提升台灣的國際競爭力。

玉山金控 玉山銀行

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