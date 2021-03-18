富士達保經辦百桌春酒 感謝客戶相挺

富士達保險經紀人今(18)日表示，其於本月17日於台中葳格國際會議中心盛大舉辦2020年度富士達保經榮譽會頒獎典禮，表揚去年度各地區優秀傑出同仁，共600多人盛裝出席。

富士達2020年度榮譽會由全年業績表現最佳的主管-台中九區部資深業務副總林昭全，再度蟬聯會長殊榮，而富士達同仁不畏疫情影響，入圍MDRT及IDA國際龍獎，人數也再次刷新紀錄，達到200多人。

除了表揚頒獎外，該公司還安排知名藝人唐從聖現場開講，分享實際長照經驗與保險觀念。會後登場的春酒感恩晚宴席開百桌，宴請辛勞同仁以及一同相挺的客戶與合作夥伴，為年度盛事劃下完美句點。

2020年度富士達保經榮譽會，依循標準防疫流程下如期舉辦。今年典禮以豪華郵輪為發想，邀請所有同仁登上富士達號，一起航向更廣闊的藍海。

郵輪派對風格也讓得獎者們盡情展現自身魅力與活力，使整場典禮熱鬧有趣，毫無冷場。

林昭全多次獲得競賽及榮譽會會長榮耀，仍不忘勉勵自我與同仁持續努力，許下明年要拿下最佳區部獎項的願望。

唐從聖則分享自身長期照顧及購買保險經驗，由於母親罹病需家人長期照顧，他很早就體認到保險的重要性並為家人做好完善保險規畫。幽默且實用的分享內容，深受台下同仁與貴賓熱烈讚賞。

富士達保經董事長廖學茂親自出席頒獎，恭喜所有表現傑出的得獎者，由衷感謝全體同仁在去年疫情恐慌氛圍下，仍努力奮鬥繳出漂亮業績，讓富士達保經能夠屢創佳績。

富士達保經今年邁入15周年，廖學茂為此提出「五年內五個No.1」的願景，包括：保單品質第一、客服滿意度第一、業務產能第一、業務員平均收入業界第一、業務行政支援滿意度第一。

廖學茂有信心在公司良好體質基礎下，加上業務同仁勤奮努力，富士達保經必能達成目標。

廖學茂也在場宣布好消息，自己第三本新書「成功的祕道：人脈學院」即將於3/21正式發行，所有版稅將全數捐贈張老師基金會，作為公益服務經費，邀請大家一同響應預購， 一起做公益回饋社會，為社會盡一份心力。

廖學茂將於3/28(日)、4/11(日)及4/24(六)將於台北、高雄及台中誠品舉辦新書發表簽名會，活動詳情可洽富士達保經官網，歡迎所有讀者蒞臨參與。