金控獲利王今年徵才招募創新高 MA首年即百萬年薪

富邦金控經營績效表現亮眼，為因應業績成長持續擴大徵才，於元月份啟動2021年「校園聯合招募暨儲備幹部（MA）招募計畫」，預計招募50~60位MA，今年開放職缺多元，招募組數達20組，創下新高，富邦也針對新進MA，量身打造專屬培訓藍圖，積極培育全方位的國際金融專業人才。MA計畫將於3/31(三)截止收件，歡迎各領域優秀人才加入富邦，攜手朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景邁進！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，人才是企業最重要的資產，富邦金控MA計畫以培育金融專業及科技創新人才為目標，各組別依據產業及職務特性打造專屬培訓，並提供跨子公司、跨領域的整合性資源。同時，有別於一般社會新鮮人的職涯起點，富邦期許MA們能在短時間內累積管理專案或帶領團隊的能力，因此於培訓期間即可參與金融保險科技、創新商業模式、整合行銷廣宣、數位轉型等跨部門、跨子公司的重要專案，通過第一年考核即予晉升。

今年是富邦金控第17年招募MA，一直以來對人才的需求不限於財務金融、商學、保險等領域，同樣歡迎資工、資管、數學、統計等不同學識背景的人才加入，共同開創更多金融創新服務，以富邦人壽及富邦產險現職MA為例，超過9成為非保險本科系畢業。

為更有利於推動內部創新文化並累積成長動能，MA們完成培訓後，即投入在策略發展、產品設計、金融市場、財富管理、客群分析與經營、經營績效管理、風險控管、海外業務、Fintech、數位行銷、數據分析及投資管理等各相關業務中。

韓蔚廷進一步指出，富邦金控MA能共同參與亞洲金融平台的快速發展趨勢，並在組織中扮演重要角色。以投資管理組MA為例，在台灣完成金融專業培訓與部門輪調後，即有機會外派至韓國負責投資管理相關業務；富邦華一銀行(上海)的MA培訓，則透過輪調機制，深入上海、北京、廣州、深圳等各大城市，瞭解當地企業客戶的差異性並拓展視野，透過計畫性輪調及培訓，培養MA成為傑出的國際金融人才。

富邦MA薪資條件優渥，首年即晉級百萬年薪，除社會新鮮人外，現職MA中亦不乏有來自科技產業、國際大型會計師事務所、廣告行銷公司等具有工作經驗的夥伴，無論是否有金融保險業務之歷練，只要是對於金融業有熱情、有想法，想追求職涯發展、個人成長的機會，都歡迎前來挑戰富邦MA。