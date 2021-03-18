被央行信用管制打到 京華城聯貸籌組「不順利」

新光金控（2888）今(18)日舉行去(2020)年第4季法說會，新光銀行總經理謝長融答覆與會者提問時表示，新光銀主辦的京華城聯貸案，因為中央銀行實施土建融信用管制，行庫對這案子有疑慮，籌組並不順利。

謝長融說，新光銀行會跟業主進一步討論，包括：規模、條件、價格等等，都還在討論中，目前還沒有定案。

京華城聯貸案去年11月8日首次經媒體報導，欲改建成四棟商辦大樓，得標者中國石油化學子公司鼎越開發為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸。

此案規劃由新光金控子公司新光銀行挑大樑擔任主辦行，創下新光銀主辦之最大規模聯貸紀錄，且是國內近年罕見之大規模土融與建融聯貸案。

京華城聯貸案由前(2019)年9月標下京華城土地的鼎越開發擔任借款人。新光銀預計參貸40億元，姊妹公司新光人壽也規畫參貸30億至35億元，新光金控集團合計將投入70億至75億元。

此案原本總邀貸金額以500億元為目標，金額龐大，擬邀請五、六家銀行，尤其是公股行庫擔任共同主辦行，原本希望今年農曆年前能夠籌組簽約。

消息人士去年11月7日受訪時談到，此案有兩大特色，一是十足擔保，因而除了銀行、票券外，壽險資金也能參與；另一是加碼空間不錯，至少1.2個百分點，這部分通常被視為參貸者賺取的毛利。

中華郵政公司1年期定儲浮動利率加碼下，這項為期四年的聯貸，融資利率超過2%。

京華城因所處交通動線較差及商圈移轉，集客魅力不再，其4,986坪土地所有權前年9月由自家關係企業鼎越開發以372億1萬元、每地坪746萬元標下。

鼎越為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸；鼎越開發為中石化百分百持有的子公司。