快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

被央行信用管制打到 京華城聯貸籌組「不順利」

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光銀行總經理謝長融今(18)日下午出席法說會身影。 記者黃義書／攝影
新光銀行總經理謝長融今(18)日下午出席法說會身影。 記者黃義書／攝影

新光金控（2888）今(18)日舉行去(2020)年第4季法說會，新光銀行總經理謝長融答覆與會者提問時表示，新光銀主辦的京華城聯貸案，因為中央銀行實施土建融信用管制，行庫對這案子有疑慮，籌組並不順利。

謝長融說，新光銀行會跟業主進一步討論，包括：規模、條件、價格等等，都還在討論中，目前還沒有定案。

京華城聯貸案去年11月8日首次經媒體報導，欲改建成四棟商辦大樓，得標者中國石油化學子公司鼎越開發為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸。

此案規劃由新光金控子公司新光銀行挑大樑擔任主辦行，創下新光銀主辦之最大規模聯貸紀錄，且是國內近年罕見之大規模土融與建融聯貸案。

京華城聯貸案由前(2019)年9月標下京華城土地的鼎越開發擔任借款人。新光銀預計參貸40億元，姊妹公司新光人壽也規畫參貸30億至35億元，新光金控集團合計將投入70億至75億元。

此案原本總邀貸金額以500億元為目標，金額龐大，擬邀請五、六家銀行，尤其是公股行庫擔任共同主辦行，原本希望今年農曆年前能夠籌組簽約。

消息人士去年11月7日受訪時談到，此案有兩大特色，一是十足擔保，因而除了銀行、票券外，壽險資金也能參與；另一是加碼空間不錯，至少1.2個百分點，這部分通常被視為參貸者賺取的毛利。

中華郵政公司1年期定儲浮動利率加碼下，這項為期四年的聯貸，融資利率超過2%。

京華城因所處交通動線較差及商圈移轉，集客魅力不再，其4,986坪土地所有權前年9月由自家關係企業鼎越開發以372億1萬元、每地坪746萬元標下。

鼎越為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸；鼎越開發為中石化百分百持有的子公司。

京華城 新光金控 聯貸案

延伸閱讀

新光銀行辦遵法宣導會議 展現永續經營決心

HBL／屏縣美和科大籌組女籃隊 攜手永仁高中策略聯盟

落實法遵、公平待客 新光銀行玩真的

新光銀行資產突破兆元 拚躋身一線民營銀行

相關新聞

將來銀行人事地震！傳劉奕成請辭將來銀行總經理一職

純網銀國家隊再傳人事大地震，將來銀行在未取得營業執照前，先是保險大將莊瑞德跳槽，今日傳出將來銀行總經理劉奕成本周也閃辭，...

還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此...

新壽將調高台北站前摩天樓租金至每坪2,800元 漲幅7.7%

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去年第4季法說會，新光金發言人徐順鋆資深副總表示，新光人壽持有的台北站前新光摩天...

新光金法說：新壽今年不動產租金收入上衝至50億

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去(2020)年第4季法說會，新光金副總經理李超儒簡報時，揭露核心子公司新光人壽...

街口聯手北部14大夜市 享10%現金回饋

街口支付串聯北北桃14大代表性夜市，包含台北地區的艋舺、南機場、寧夏、饒河、師大、士林、臨江、公館夜市和商圈，新北地區的...

雙金肯定！凱基證券獲最佳財富增值與最佳客戶推薦

隨著金融環境的變革，凱基證券緊抓金融科技與服務升級浪潮，從客戶的理財需求出發，成功成為客戶的最佳財富管理券商，在《財訊2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。