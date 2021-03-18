還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此將來銀行僅低調回應：「不予評論」。但劉近期在臉書上透露高血壓頻頻發作，猜測跟開業落後的壓力有關。

金管會開放三家純網銀，樂天銀行、LINE BANK都已順利拿到營業執照，樂天甚至已經開業，讓號稱「國家隊」的將來銀行壓力很大，頻頻遭外界詢問何時開業。而在開業前，市場就傳出將來銀行人事頻繁異動。

上月才傳出將來銀行保險業務大將莊瑞德被挖角，如今又傳出總經理劉奕成閃辭，讓將來銀行開業添上不確定性。而劉奕成在兩天前在臉書上表示高血壓頻頻發作，似乎也因開業落後而面臨極大壓力。