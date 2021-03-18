聽新聞
test
0:00 / 0:00
還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論
還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此將來銀行僅低調回應：「不予評論」。但劉近期在臉書上透露高血壓頻頻發作，猜測跟開業落後的壓力有關。
金管會開放三家純網銀，樂天銀行、LINE BANK都已順利拿到營業執照，樂天甚至已經開業，讓號稱「國家隊」的將來銀行壓力很大，頻頻遭外界詢問何時開業。而在開業前，市場就傳出將來銀行人事頻繁異動。
上月才傳出將來銀行保險業務大將莊瑞德被挖角，如今又傳出總經理劉奕成閃辭，讓將來銀行開業添上不確定性。而劉奕成在兩天前在臉書上表示高血壓頻頻發作，似乎也因開業落後而面臨極大壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言