快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
還未開業的純網銀將來銀行，傳出總經理劉奕成突然閃辭。圖為將來銀行籌備處辦公室樣貌。 報系資料照／記者曾原信攝影
還未開業的純網銀將來銀行，傳出總經理劉奕成突然閃辭。圖為將來銀行籌備處辦公室樣貌。 報系資料照／記者曾原信攝影

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此將來銀行僅低調回應：「不予評論」。但劉近期在臉書上透露高血壓頻頻發作，猜測跟開業落後的壓力有關。

金管會開放三家純網銀，樂天銀行、LINE BANK都已順利拿到營業執照，樂天甚至已經開業，讓號稱「國家隊」的將來銀行壓力很大，頻頻遭外界詢問何時開業。而在開業前，市場就傳出將來銀行人事頻繁異動。

上月才傳出將來銀行保險業務大將莊瑞德被挖角，如今又傳出總經理劉奕成閃辭，讓將來銀行開業添上不確定性。而劉奕成在兩天前在臉書上表示高血壓頻頻發作，似乎也因開業落後而面臨極大壓力。

將來銀行 網銀

延伸閱讀

將來銀行人事地震！傳劉奕成請辭將來銀行總經理一職

你是主動脈剝離高危險群嗎？ 醫揭「奪命過程」：完全無預兆

6搶1 ／比賽若打不成 蔡其昌：台灣就直接拿奧運門票

高血壓男劇烈腹痛急送醫 患「腸中風」放支架救命

相關新聞

將來銀行人事地震！傳劉奕成請辭將來銀行總經理一職

純網銀國家隊再傳人事大地震，將來銀行在未取得營業執照前，先是保險大將莊瑞德跳槽，今日傳出將來銀行總經理劉奕成本周也閃辭，...

還未開業總經理劉奕成閃辭 將來銀行：不評論

還未開業的純網銀將來銀行，再傳出高層人事地震，總經理劉奕成突然閃辭，將來銀行今日下午臨時召開董事會，預料會順利通過，對此...

新壽將調高台北站前摩天樓租金至每坪2,800元 漲幅7.7%

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去年第4季法說會，新光金發言人徐順鋆資深副總表示，新光人壽持有的台北站前新光摩天...

新光金法說：新壽今年不動產租金收入上衝至50億

新光金控（2888）今(18)日下午舉行去(2020)年第4季法說會，新光金副總經理李超儒簡報時，揭露核心子公司新光人壽...

街口聯手北部14大夜市 享10%現金回饋

街口支付串聯北北桃14大代表性夜市，包含台北地區的艋舺、南機場、寧夏、饒河、師大、士林、臨江、公館夜市和商圈，新北地區的...

雙金肯定！凱基證券獲最佳財富增值與最佳客戶推薦

隨著金融環境的變革，凱基證券緊抓金融科技與服務升級浪潮，從客戶的理財需求出發，成功成為客戶的最佳財富管理券商，在《財訊2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。