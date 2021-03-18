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街口聯手北部14大夜市 享10%現金回饋
街口支付串聯北北桃14大代表性夜市，包含台北地區的艋舺、南機場、寧夏、饒河、師大、士林、臨江、公館夜市和商圈，新北地區的湳雅、樂華、和樹林興仁夜市，以及桃園地區的中原、中壢、和八德興仁夜市，總計近兩千間攤位，今（18）日至4月14日推出使用街口支付消費享10%現金回饋的活動（單筆最高回饋50元，每人每週限享3次），讓民眾輕鬆逛夜市、安心吃美食！
街口支付不同於其他行動支付業者，從夜市攤販、商圈出發，以網路平台優勢逐一串起大街小巷成千上萬的店舖，讓許多原本僅收受現金的店家，體驗使用電子支付結帳的便捷。身為首家推動「無現金夜市」的本土行動支付業者，街口支付也持續努力提升電子支付在夜市的使用頻率，不僅能活絡在地商圈、解決在夜市付款找零的麻煩，付款零接觸也成為防疫期間最安心、衛生的方式。
北北桃夜市加碼活動 至三大精選夜市攤位抽好禮
活動期間不僅有超值的現金回饋活動，3月19日（五）至公館夜市、3月26日（五）至中原夜市、以及3月27日（六）至湳雅夜市現場攤位，憑該夜市任一筆使用街口支付消費的交易紀錄，即可抽街口吉祥物限量周邊，還有不定時搶紅包活動，歡迎大家踴躍前往參加。
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