純網路保險鯰魚來了！黃天牧：今年底拍板決定

金融科技潮流衝擊金融三業，純網銀即將上路，至於純網路保險也有機會要來了，可望為台灣保險業帶來新的鯰魚效應！金管會主委黃天牧今（18）日在立法院財委會會後受訪時首度透露，他已經請保險局6、7月提出可行性報告，「年底就會拍板決定要不要做純網路保險」。

金融科技潮流衝擊金融三業，立委曾銘宗（18）日上午在立法院財委會詢問金管會，未來要不要開放純網路券商？或打算開放純網路保險？主委黃天牧回應，目前網路券商沒有考慮，但是純網路保險已委外研究，預料今年最快6月報告可完成。黃天牧回應因電子下單七成以上，純網路券商還沒有考慮。至於純網路保險，金管會已經有委外研究，預料今年6、7月報告會完成出爐。純網路保險的成本比較低，希望民眾買到需要的保單，有朝這方面研究，但還沒有決議。

黃天牧說，未來純網路金融都是趨勢，尤其Z世代（1995年出生）的年輕人，從小在網路世界中長大，未來這世代網路這塊確實是一趨勢。香港有開放純網保險公司，在國際監理會議中也聽到發展情況有特定族群與特定的商品，是一個可思考的方向，去年有請保險局去做專案研究，預估6月底為出來，整個評估，目前來說是考量市場性有沒有需要。

他說，就像今年7月1日退休理財平台使用的商品，很多考量佣金，成本偏高，若未來行銷成本低，對純保障商品對平台很有期待，同樣純網路銀行也是一樣，若是針對特定的族群，如年輕人需要的醫療險，損益不高保費相對低，但這部份要全盤考量，因為現有保險公司也可以推出網路保險商品，成本也可能可以調整，有沒有市場性，可能也是未來保險局要考量的。他也首度透露「今年會拍板！年底前會決定要不要開放純網路保險」。

保險局局長施瓊華補充說，目前正在了解世界各國純網路保險公司的狀況，包括法規、賣的險種、營運模式、利基在哪，廣泛收集已經有開的公司，國內有沒有可行性，研究報告出來後，還要看看合不合用及還沒有需要更進一步處理的事情。國外網路保險公司簡易投保、單一險種或是種險種類不複雜，需要多解釋的部份。當初資料國外比較多仍陷虧損，包括大陸眾安保險、已經營十年的日本LifeNet、香港保泰人壽等，都還在虧損狀態。但畢竟還是有一些國家願意嚐試，像香港給了四家純網路保險執照，並給予快速通道，而 且有壽產險兼有，保險局會進一步了解其監理想法。