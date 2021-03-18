快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

帛琉旅遊泡泡出行 黃天牧：買保險沒問題 最快25日出爐

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

疫情指揮中心正式宣布台帛旅遊方案，採旅遊泡泡（Travel Bubble）模式，首波旅遊泡泡4月1日啟航，產險業者力拚近日推出新旅遊平安險等相應的專屬保險泡泡商品，主管會主委黃天牧今（18）日上午會前受訪即表示，時程一定沒有問題！保險局長施瓊華則表示，最快下周3月25日之前就會有明確的精算費率與保單條款出籠。

由於首波旅遊泡泡4月即將啟動，業者推出的保險商品屬於新型態，還必須經過保險局核准，時程相對緊湊。立委林楚茵詢問金管會時間來得及嗎？4月1日出團前希望被保人跟要保人要完全清楚保單、保障內容與理賠內容，有沒有壓一個底限時間，以及費率如何算？

保險局長施瓊華回應，因民眾若參加旅遊泡泡，萬一在當地確診的話，目前規定需要專機回台就醫，產險業者正在規畫商品，產險業即時上架。已把商品架構給相關單位，以旅平險、傷害醫療、海外醫療與緊急醫療專機回台四個結構都納入。林楚茵問到時候保險費用會不會太貴？施瓊華回應，保單條款，大概公會版本這二天正在討論，費率這周內會精算，會儘快在4月1日之前一周，所有內容都會讓民眾知道。亦即3月25、26日以前可完成。

保險局官員日前表示，一般旅平險附加「海外突發疾病住院醫療」屬於醫療險一種，法定傳染疾病（包括新冠肺炎）亦納保，業者承保後、民眾在帛琉因新冠肺炎住院治療就須理賠。不過目前旅平險附加條款，雖包括「海外突發疾病住院醫療及緊急救援費用」，但前者理賠範圍只限海外加住院醫療，後者須因在海外治療困難而須回台。若民眾去帛琉而發生確診，除非在帛琉住院治療，才能獲得理賠；若要原機回台，依現行條款，僅確診無治療行為無法理賠。

目前產險公會正在研議，民眾前往帛琉後、卻被檢驗出肺炎確診，一併得「原機遣返」，只是衍生費用，需要調整「緊急救援費用」的相關條款，增列「因確診而須原機遣返」的要件，才能更符合政府開放旅遊泡泡的保險需求，並提供屆時民眾旅遊需求。不過官員也提醒，現行旅平險有些保險業者可因帛琉仍列入旅遊警示區等拒保，這須看各家核保政策，民眾投保前，得多詢問。

陳時中表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告。

旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

保險 帛琉 理賠

延伸閱讀

純網路保險要來了！黃天牧：已委外研究6月報告出爐

元富證獲《2021財訊財富管理大獎》雙獎肯定

退休平台保費 估便宜2成

儲蓄險保單解約嗎？這項優渥條件遭眾人勸退「現在買不到了」

相關新聞

純網路保險要來了！黃天牧：已委外研究6月報告出爐

金融科技潮流衝擊金融三業，純網銀即將上路，至於純網路保險也有機會要來了！立委曾銘宗（18）日上午在立法院財委會詢問金管會...

新光銀行辦遵法宣導會議 展現永續經營決心

新光銀行總經理謝長融本(3)月親率高階主管於北中南分區說明未來五年發展策略及法令遵循與公平待客專題宣導，讓全體同仁都能清...

最佳財富管理 台新銀行四連霸

《財訊》雜誌17日舉行2021財富管理大調查頒獎典禮，台新銀行財富管理以專業、認真的精神及貼心、創新的服務再獲肯定，不僅...

元富證獲《2021財訊財富管理大獎》雙獎肯定

新光金控旗下元富證券榮獲《2021財訊財富管理大獎》證券商「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」殊榮，元富證券總經理李明輝代...

統一證券 勇奪財訊2021財富管理雙料大獎

統一證券榮獲財訊雜誌「最佳客戶推薦」與「最佳影音行銷獎」兩大獎。對此，統一證券經紀部副總經理張宏碩表示：「統一證券近年來...

中信 連6年獲財富管理獎

財訊「二○二一財富管理大獎」昨舉行頒獎典禮，中信銀連續六年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」肯定，由副總統賴清德頒獎予中信銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。