帛琉旅遊泡泡出行 黃天牧：買保險沒問題 最快25日出爐

疫情指揮中心正式宣布台帛旅遊方案，採旅遊泡泡（Travel Bubble）模式，首波旅遊泡泡4月1日啟航，產險業者力拚近日推出新旅遊平安險等相應的專屬保險泡泡商品，主管會主委黃天牧今（18）日上午會前受訪即表示，時程一定沒有問題！保險局長施瓊華則表示，最快下周3月25日之前就會有明確的精算費率與保單條款出籠。

由於首波旅遊泡泡4月即將啟動，業者推出的保險商品屬於新型態，還必須經過保險局核准，時程相對緊湊。立委林楚茵詢問金管會時間來得及嗎？4月1日出團前希望被保人跟要保人要完全清楚保單、保障內容與理賠內容，有沒有壓一個底限時間，以及費率如何算？

保險局長施瓊華回應，因民眾若參加旅遊泡泡，萬一在當地確診的話，目前規定需要專機回台就醫，產險業者正在規畫商品，產險業即時上架。已把商品架構給相關單位，以旅平險、傷害醫療、海外醫療與緊急醫療專機回台四個結構都納入。林楚茵問到時候保險費用會不會太貴？施瓊華回應，保單條款，大概公會版本這二天正在討論，費率這周內會精算，會儘快在4月1日之前一周，所有內容都會讓民眾知道。亦即3月25、26日以前可完成。

保險局官員日前表示，一般旅平險附加「海外突發疾病住院醫療」屬於醫療險一種，法定傳染疾病（包括新冠肺炎）亦納保，業者承保後、民眾在帛琉因新冠肺炎住院治療就須理賠。不過目前旅平險附加條款，雖包括「海外突發疾病住院醫療及緊急救援費用」，但前者理賠範圍只限海外加住院醫療，後者須因在海外治療困難而須回台。若民眾去帛琉而發生確診，除非在帛琉住院治療，才能獲得理賠；若要原機回台，依現行條款，僅確診無治療行為無法理賠。

目前產險公會正在研議，民眾前往帛琉後、卻被檢驗出肺炎確診，一併得「原機遣返」，只是衍生費用，需要調整「緊急救援費用」的相關條款，增列「因確診而須原機遣返」的要件，才能更符合政府開放旅遊泡泡的保險需求，並提供屆時民眾旅遊需求。不過官員也提醒，現行旅平險有些保險業者可因帛琉仍列入旅遊警示區等拒保，這須看各家核保政策，民眾投保前，得多詢問。

陳時中表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告。

旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。