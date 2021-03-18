和泰產險網路投保 向運動族招手

和泰產險表示，近年來運動生活成為民眾的時尚標配之一，不少民眾下班周末就往健身房、運動中心跑，追求時髦的健美體態，各式「甩油」「甩肉」的運動訓練也可能存在不少風險。

若器材使用不慎可能導致自身當下受傷，或是傷及身邊的人，所造成的損失和賠償責任，不僅體重體脂肪還沒減，荷包就先減了。

和泰線上投保網針對運動族群所推出專屬個人意外傷害險加個人綜合保障保險「健健美Light2.0 PLUS」升級版專案，除了基礎的個人意外傷害保險中實支實付的傷害醫療保險之外，同時提供個人綜合保障保險。

若民眾在運動過程中不慎讓身邊的人受傷，依法須負賠償之責時，其中的個人責任保險便會啟動相關保障；另外健身時所攜帶的證件遺失、住家鑰匙或是隨身財物被竊，透過健健美專案中的個人隨身財物被竊損失保險項目，也能獲得相關保障。

和泰產險專為運動族群設計健健美專案，每日保費不到10元輕鬆保。

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