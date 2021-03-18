元大銀行連年獲《財訊》肯定 財富管理服務再升級

元大銀行財富管理屢受肯定，從客戶設想角度出發，利用大數據分析技術為基礎，逐項優化理財交易環節，不斷推出領先市場的優質理財服務與商品，充分展現高度創新及數位化核心競爭力，在《財訊》2021財富管理調查中表現出色，榮獲本國銀行「最佳服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「最佳數位金融獎」三大獎項殊榮。

受到新冠肺炎疫情影響，民眾的理財方式改變，元大銀行致力於規劃完善的理財服務平台，以提供更多元、便捷的理財服務管道給客戶，讓客戶的理財投資不因疫情受困，元大銀行所建置的理財網，讓客戶可即時瞭解全球市場資訊，還有產業技術分析及商品報價等，再透過基金及海外債等商品快速下單服務，客戶不用親臨分行即可輕鬆完成交易。

元大銀行也與集團子公司元大人壽合作，啟動線上投保服務，簡化投保作業流程，降低填寫錯誤率，大幅縮短審查及生效時程。元大銀行表示，今年度除希望將線上投保服務，擴展至其他保險公司外，還將陸續推出跨集團子公司研發結合台股基金走勢的投資型保單，以及針對基金及海外債配息可自動再申購商品服務平台。

理財人員的專業度及服務品質，是民眾進行理財業務重要考量項目之一，在理財人員培訓上，元大銀行重視全方位財務規劃能力、專業服務品質與技能的養成，除有系統性的教育訓練計畫外，為順應市場及業務變化，加強辦理各式專業職能強化訓練及評定課程，每年舉辦百場以上理財人員教育訓練，每人的訓練時數超過50個小時。

對於金融業懷抱熱情的社會新鮮人，元大銀行更開辦儲備理專培訓專案，依據每人特質由專業團隊給予專屬的訓練規畫、證照考試輔導等，讓其順利踏入金融職場就業。

因應快速變化金融科技浪潮，近年來元大銀行積極推動數位金融業務，建構數位金融「理財生態圈」，客戶線上申請開立數位存款帳戶，同時申請開立信託帳戶，透過高度整合的線上服務功能，線上填寫KYC問卷並快速完成基金下單申購作業。另外，考量客戶分散風險需求，元大銀行提供更細膩的定期定額操作方式，善用優質基金「百元投資」及「日日扣/自由選」功能，能更靈活操作、輕鬆理財，創造在數位金融服務上的佳績，無論在APP下載次數、行動銀行使用人數與交易量，屢創新高，深受客戶青睞及肯定。元大銀行透過數據分析客戶實際理財需求，為客戶提供個人化服務，並將優惠資訊精準提供給潛在客戶，大幅提高接觸效率。

元大銀行將持續以客戶的角度出發，讓金融服務更貼近客戶的需求，整合虛實通路，提供客戶更多元、創新、專業及安心的商品及服務，為客戶穩健的將財富增值，成為客戶心目中最值得信賴與託付的後盾。