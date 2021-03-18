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元富證獲《2021財訊財富管理大獎》雙獎肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元富證券榮獲「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」殊榮， (中)總經理李明輝、(右)財富管理部副總林俊桐、(左)公共事務部協理許恬忻。（元富證券/提供）
元富證券榮獲「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」殊榮， (中)總經理李明輝、(右)財富管理部副總林俊桐、(左)公共事務部協理許恬忻。（元富證券/提供）

新光金控旗下元富證券榮獲《2021財訊財富管理大獎》證券商「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」殊榮，元富證券總經理李明輝代表受獎，頒獎人分別為台灣金融研訓院董事長吳中書及金管會主委黃天牧。

元富證券在今年財富管理大調查中獲得「最佳客戶推薦」獎項，李明輝總經理表示，重視每一位客戶的聲音與感受是元富企業文化的DNA，針對不同的偏好及屬性打造客製化商品與服務，滿足各族群差異化的投資需求，因此，備受客戶的肯定，且在元富證券財管信託平台就可以購買全產品線金融商品，簡化客戶跨不同平台交易不同商品的流程，也減少跨不同平台交易時產生不必要的交易成本。

隨著國人投資更全球化及智能理財趨勢，今年推出「智能理財平台Win Win GO」，資產池內可以交易三千多檔的基金，讓投資更多元且穩健。此外，為降低年輕族群的投資門檻，推出小資零股服務，即使手上現金不多也能利用小額參與存股，提供年輕人更多元的入門投資管道。未來，元富證券仍會持續追求客戶對服務滿意的回饋，不斷地提升既有的服務與系統，提供客戶更優化的體驗，與客戶同步成長。

元富證券推動金融教育普及有成，「投資賦能 金融教育GO FUN」專案獲得「最佳公益推動」肯定，李明輝總經理提到，企業不只要做生意也要做公益，注重獲利及鼓勵投資的同時，更需將正確的金融知識傳遞給社會大眾。且我國教育體系中對於金融相關課程著墨不多，元富期盼透過專案中的「元富證券翻轉學堂」為投資人提供股票全方面知識。

「元富盃尋找潛力股競賽」讓大專院校學生在撰寫個股研究報告的競賽中，加深對股票市場的認識與興趣；「元富FinTeach校園金融贊助活動」則鼓勵大專院校師生提出與金融教育相關活動企劃，一同加入推動普惠金融的行列，帶領更多大眾用正確的觀念進入資本市場。

元富證券表示，會持續提供客戶更多元、更完善之財富管理服務，並發揮企業影響力，透過舉辦投資講座、說明會及校園競賽等多元化方式，將金融教育推廣至各個年齡層。

金管會主委黃天牧 (左)頒發2021財訊財富管理大獎證券商最佳公益推動獎給元富證券總經理李明輝(右)。（元富證券/提供）
金管會主委黃天牧 (左)頒發2021財訊財富管理大獎證券商最佳公益推動獎給元富證券總經理李明輝(右)。（元富證券/提供）

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