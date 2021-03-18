統一證券 勇奪財訊2021財富管理雙料大獎
統一證券榮獲財訊雜誌「最佳客戶推薦」與「最佳影音行銷獎」兩大獎。對此，統一證券經紀部副總經理張宏碩表示：「統一證券近年來逐漸轉型中，跳脫傳統券商模式，相信客戶有看見我們的用心，非常感謝客戶的支持。」
這次統一證券獲得最佳客戶推薦獎，張宏碩說，近來經營模式的轉型功不可沒。自去(2020)年開始調整組織結構，大幅增加專業協銷人員的人力，偕同營業員一同拜訪客戶，打造全然以客戶訴求為核心的服務模式。對客戶而言，理財不再是單打獨鬥，而是整個專業團隊來服務，更是備感窩心。
在商品方面，統一證券積極發行ETN，追蹤美國、香港、台灣等地指數，讓投資人可以輕鬆追蹤各地的優質指數，無須擔心追蹤誤差或匯差。此外也與安達人壽共同合作「致富未來」全權委託投資型保單，掌握未來大趨勢（Megatrends），讓投資人超前部署在新能源、行動平台、人工智慧、全自動、生物科技、科技金融、硬體革新等投資題材上，推出後相當熱銷。
獲得最佳影音行銷獎的饒舌MV，乃是由網紅歌手桃子A1J和韓森，共同編製的〈存款還不GO〉，唱出時下年輕人心聲，財富自由成為年輕族群追求的夢想，但在往夢想GO的路上，往往會發現自己的薪水扣完房租等開銷後，根本就不夠。希望藉此喚起年輕人的投資意識，把握盤中零股開放後的機會，從小額開始投資。
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