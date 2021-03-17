一銀MA年薪首年上看百萬 今年預計招募50名
第一銀行統計，在全行現職行員（不含海外就地僱用人員）中，高達66％的行員年薪超過100萬元，其中MA（儲備核心人才）進行首年年薪即上看100萬元，外派年薪則上看250萬元，今年一銀預計招募50名MA。
第一銀行MA招募計畫從2005年開始到現在已邁向第17年，MA培訓制度完整且豐富多元、升遷制度與薪資福利制度完善，過去16年來培育約350位MA，其中近50位已擔任主管職位，分布在國內、海外分行及總行單位。
第一銀行在全球各地共有40個海外據點，為公股行庫之冠，外派機會多，也成為眾多求職者的目標首選， MA進行首年年薪即可上看百萬元。
第一銀行今年預計招募50名MA，報名期間自即日起至4月6日止，為因應國際化及雙語分行的趨勢，具備英、日、法、德、西班牙語等多元語言能力的人才，也是一銀鎖定的目標徵才對象。
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