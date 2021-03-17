康友董座控安泰銀賣印尼債權違法 安泰銀三點回應

康友-KY（6452）董事長陳民郎今天指控安泰銀行（2849）違法賣康友印尼廠100%債權，安泰銀晚間發布聲明駁斥表示，並未賤賣康友-KY孫公司資產，將對陳民郎保留法律追訴權。

安泰銀指出，康友-KY自2020年8月爆發經營危機事件後，安泰銀身為該公司及旗下孫公司的債權銀行，即積極與該公司協商並參與債權銀行團會議，銀行團曾多次要求該公司新經營團隊提出具體可行的償債計畫，惟迄今未獲其具體正面回應。

安泰銀因此基於授信資產的配置及債權維護考量，採未折減債權方式出售康友-KY孫公司債權，並未有陳民郎指摘賤賣康友-KY孫公司資產的情形，本案債權出售對原借款人、保證人的履債並未有影響，也就是借、保人仍可續依與本行的授信條件，對本案債權的受讓人清償欠款。

對於康友-KY及陳民郎於記者會中對安泰銀的臆測與不實指控，安泰銀行將保留法律追訴權。