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外資匯出新台幣連三貶 今收28.302元、貶3.9分

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

美債殖利率上漲，金融業海外投資出走潮捲土重來，加上外資今（17）日同步匯出資金，匯市需求大於供給，新台幣匯率貶值3.9分，收在28.302元，連三貶並為一周新低，總成交量16.71億美元。

央行統計顯示，今年以來美元指數上漲2.26%，主要亞幣僅新台幣與人民幣維持升勢，分別兌美元升值0.73%與0.57%。

淪為「最弱亞幣」的日圓，今年重挫5.54%，主要貿易對手國韓元也重貶3.88%，星元貶值1.91%。

匯銀主管指出，近期國內投信ETF匯出需求頗大，一連持續好幾天，進而導致新台幣匯率趨貶，再加上外資今日也站在買匯方，新台幣匯率全日維持貶勢，最低跌至28.342元，最多貶值7.9分。不過，當新台幣匯價貶至低點，場外久候多時的出口商隨即一湧而上，限縮匯率的貶幅。

「出口商看到28.3元以下的價格就會進場賣美元，量還不少，不過整體成交量已經較前幾天略減了」，匯銀主管說。

展望後市，匯銀主管認為，金融業海外投資匯出潮是否告一段落，為觀察重點，另外，市場也緊盯美國聯準會利率決策與會後聲明。

匯銀主管說，「美債殖利率、通膨展望等還是市場的關注焦點，聯準會的談話是偏鴿還是偏鷹，大家都在等著看。」

證交所資料顯示，外資今日大賣台股逾129億元，連三日賣超台股170.6億元，而外資賣股後也確實匯出資金，加重新台幣盤中貶勢。

展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將位於28.1~28.4元區間波動。

象徵海外法人對新台幣升貶預期的海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期從前日的28.17元下修至28.22元，顯示隨著外資匯出資金，市場對新台幣匯率的升值預期已明顯轉向。

新台幣 台幣匯率 外資

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