快訊

【太陽花揭祕／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

日盛台灣永續成長股息基金 4月12日開募

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」三大趨勢持續發燒，日盛投信看好台股後續表現，以及市場長線機會與投資需求，預定於4月12日募集「日盛台灣永續成長股息基金」，掌握台股趨勢並兼顧股息及成長。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，在投資策略上，首先，將優先以「SGD操作策略」逐層篩選：首先把近2,000檔台股上市櫃個股優先以「永續成長」標準（即Sustainable Growth）進行篩選，運用TCRI評等與中華信評選出約800檔優質個股；並以「永續評鑑佳」的個股、或「永續相關指數」優質成分股，挑選出約500檔具備營收獲利強、基本面佳的個股。

再結合「D」（即Dividend）股息標準篩選出具備配發現金股息實力者，整合「永續成長」標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池；最後依策略規模比例挑選出30~50檔優秀個股，組成最優化的投資組合。依目前市況，產業布局將著重在電子產業，尤其看好半導體及5G產業。

陳思銘指出，分析台灣加權指數過去四度在萬點大關後呈現較大修正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位。反觀目前本益比僅20倍左右、價值面仍相當合理，加上2021年每股獲利再創新高的動能，假設以相對警戒區的30倍本益比換算，顯見目前「萬六」位具備相當支撐、且擁有持續向上空間。

個股 股息 日盛投顧

延伸閱讀

台積電陷貼息拖累台股收跌97點 三大法人賣超134.6億

航運、鴻家軍撐盤無力 台股收跌97點失守5日線

3月台股期指跌129點

台積貼息、買盤承接力道不足 台股跌97點收16,215點失守5日線

相關新聞

台帛旅遊泡泡4月首航 產險業憂旅遊泡泡險來不及出爐

台帛旅遊泡泡確定四月啟航，但旅遊泡泡保險各產險業者還正在設計保單中，之後還須送保險局審核，保險局承諾只要業者送審，會盡快...

5家公股行庫人事變動 蘇建榮：新人選由我推薦

近期公股人事異動頻頻，財政部長蘇建榮說明，大多為因自身生涯規劃辭任，感謝辭任董事長與總經理在任時的努力，目前新接任人選都...

蘇花遊覽車事故6死39傷 兩大壽險快速理賠逾1500萬

蘇花公路昨發生遊覽車撞山車禍事故造成6死39傷，壽險公司立即開始清查傷亡名單，並且啟動快速理賠，目前初估兩大壽險公司皆有...

蘇花公路重大事故 富邦人壽啟動快速理賠

蘇花公路於昨（16）日發生遊覽車撞山車禍事故造成6死39傷，富邦人壽比對重大事故傷亡名單，經查共有8名富邦人壽保戶，包括...

星粉消費力驚人 Samsung Pay悠遊卡平均消費高1.7倍

三星(Samsung)的「星粉」消費能力不容小覷，去年3月17日正式上線的Samsung Pay悠遊卡上線滿一週年，共創...

新台幣午盤貶7.3分 暫收28.336元

新台幣今（17）日午盤貶值7.3分，暫收28.336元兌1美元，成交金額9.01億美元 。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。