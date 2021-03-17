日盛台灣永續成長股息基金 4月12日開募

「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」三大趨勢持續發燒，日盛投信看好台股後續表現，以及市場長線機會與投資需求，預定於4月12日募集「日盛台灣永續成長股息基金」，掌握台股趨勢並兼顧股息及成長。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，在投資策略上，首先，將優先以「SGD操作策略」逐層篩選：首先把近2,000檔台股上市櫃個股優先以「永續成長」標準（即Sustainable Growth）進行篩選，運用TCRI評等與中華信評選出約800檔優質個股；並以「永續評鑑佳」的個股、或「永續相關指數」優質成分股，挑選出約500檔具備營收獲利強、基本面佳的個股。

再結合「D」（即Dividend）股息標準篩選出具備配發現金股息實力者，整合「永續成長」標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池；最後依策略規模比例挑選出30~50檔優秀個股，組成最優化的投資組合。依目前市況，產業布局將著重在電子產業，尤其看好半導體及5G產業。

陳思銘指出，分析台灣加權指數過去四度在萬點大關後呈現較大修正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位。反觀目前本益比僅20倍左右、價值面仍相當合理，加上2021年每股獲利再創新高的動能，假設以相對警戒區的30倍本益比換算，顯見目前「萬六」位具備相當支撐、且擁有持續向上空間。