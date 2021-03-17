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評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

蘇花遊覽車撞山 四壽險已啟動理賠

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

蘇花公路於昨(16)日發生遊覽車撞山車禍事故造成6死39傷，富邦人壽國泰人壽、南山人壽、全球人壽等四壽險均已宣布啟動理賠。

南山人壽表示，針對宜蘭蘇澳車禍事件，南山人壽保戶計有5人，不幸罹難保戶1位，理賠金額約869萬元。另有4位重傷者亦爲南山保戶。南山人壽已於第一時間啟動關懷理賠服務，主動聯繫保戶，協助相關事宜。

富邦人壽與國泰人壽各有4名與2名保戶身故，富邦人壽已賠付1,150萬元，國泰人壽則先賠付410萬元，其他傷者醫療費將另計。

全球人壽表示，針對昨(3/16)蘇花公路遊覽車翻覆事件，全車人員連同駕駛共45人，全球人壽已第一時間啟動重大災害關懷機制，經了解傷亡保戶名單，其中傷者有4名為全球人壽醫療險保戶，已儘速協助受傷保戶與家屬辦理理賠事宜，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。

國泰人壽 富邦人壽

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蘇花遊覽車事故6死39傷 兩大壽險快速理賠逾1500萬

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