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評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

元富證獲《2021財訊財富管理大獎》雙獎肯定

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
元富證券在今年財富管理大調查中獲得「最佳客戶推薦」獎項。圖為金管會主委黃天牧（左）頒獎給元富證券總經理李明輝（右）。 圖／元富證券提供
元富證券在今年財富管理大調查中獲得「最佳客戶推薦」獎項。圖為金管會主委黃天牧（左）頒獎給元富證券總經理李明輝（右）。 圖／元富證券提供

新光金控旗下元富證券榮獲《2021財訊財富管理大獎》證券商「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」殊榮，元富證券總經理李明輝指出，元富證券會持續追求客戶對服務滿意的回饋，不斷提升既有的服務與系統，提供客戶更優化的體驗，與客戶同步成長。

元富證券在今年財富管理大調查中獲得「最佳客戶推薦」獎項，李明輝表示，重視每一位客戶的聲音與感受是元富企業文化的DNA，針對不同的偏好及屬性打造客製化商品與服務，滿足各族群差異化的投資需求，因此備受客戶的肯定，且在元富證券財管信託平台就可以購買全產品線金融商品，簡化客戶跨不同平台交易不同商品的流程，也減少跨不同平台交易時產生不必要的交易成本。

隨著國人投資更全球化及智能理財趨勢，於今年推出「智能理財平台Win Win GO」，資產池內可以交易3,000多檔的基金，讓投資更多元且穩健。此外，為降低年輕族群的投資門檻，推出小資零股服務，即使手上現金不多也能利用小額參與存股，提供年輕人更多元的入門投資管道。

元富證券積極推動金融教育，其中，「投資賦能 金融教育GO FUN」專案獲得「最佳公益推動」肯定，李明輝指出，企業不只要做生意也要做公益，注重獲利及鼓勵投資的同時，更需將正確的金融知識傳遞給社會大眾。

元富期盼透過專案中的「元富證券翻轉學堂」為投資人提供股票全方面知識；「元富盃尋找潛力股競賽」讓大專院校學生在撰寫個股研究報告的競賽中，加深對股票市場的認識與興趣；「元富FinTeach校園金融贊助活動」則鼓勵大專院校師生提出與金融教育相關活動企劃，一同加入推動普惠金融的行列，帶領更多大眾用正確的觀念進入資本市場。

元富

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